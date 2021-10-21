Üye Girişi
Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: "İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin" - Son Dakika

Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: "İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin"

21.10.2021 15:34

Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: "İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin" Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe başkanlıklarını açmak için geldiği Balıkesir'de basınla buluştu.

Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: "İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin"

BALIKESİR - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe başkanlıklarını açmak için geldiği Balıkesir'de basınla buluştu. Türkiye'nin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Muharrem İnce, ittifak meselesi hakkında da yorum yaptı. Türkiye'de ittifakların koalisyonla eşit olduğunu ileri süren Muharrem İnce, seçime yaklaşmadan ittifaka girme konusunda karar vermeyeceklerini dile getirdi.

Seçimler öncesinde yüzde 50 artı 1 alamayacaklarını anlayınca ittifaka dahil olabileceklerini söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifaktaki partileri 'amcaoğlu', 'dayıoğlu' şeklinde nitelendirdi. İttifak kurmak yerine 'partileri birleştirin' çağrısı yapan Muharrem İnce, "Birleştirin partileri, 'İyi Halk Partisi' deyin, 'Milliyetçi Kalkınma Partisi' deyin. Hatta 10-15 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Birleştirin elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari" diye konuştu.

"İktidar tebdili kıyafetle dolaşıyormuş"

Basın toplantısında ilk olarak yapılan zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidar partisinin tebdili kıyafetle dolaşmasını eleştirdi. İnce, "Her gün zam geliyor. İğneden ipliğe, tepeden tırnağa zamla uyanıyoruz. Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Ücretliler eziliyor, çiftçi üretemiyor, emekli geçinemiyor, öğrenciler yurt bulamıyor. Emekliler aldıkları üç kuruş parayı işsiz çocuklarıyla paylaşıyorlar. Bu aralar tutturmuşlar, AK Parti'li yöneticiler tebdili kıyafetle geziyorlarmış. Siz kimsiniz, kendinizi padişah mı zannediyorsunuz da tebdili kıyafetle geziyorsunuz? Bence padişah zannediyorlar doğru da bir de milletten korkuyorlar. Milletten gelecek tepkiden korktukları için böyle geziyorlar, Çıkın yüreklice, takın ampulü yakanıza, çıkın milletin içine. Ben AK Parti'nin şu ilçe, il başkanıyım, bu meclis üyesiyim, çıkın milletin içine sizi bir görsün. Millet bir derdini, içini döksün size. Saklanmayın, tebdili kıyafete gerek yok" dedi.

"Partiler amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu"

Basın toplantısında ittifak konusuna da değinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İttifaklar ortada, seçim yokken 5 yıl sonrası için ittifak yapılmaz. O zaman birleştirsinler bu partiyi daha iyi. Sanki şey gibi; amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle bir şey olabilir mi, böyle parti olur mu? Birleştirin, elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok, siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler Erdoğan'ı dövecekler, yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ben hazırım der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım hazır der. Biz Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Türkiye'de örgütleniyoruz. 54 ilde kurduk, herhalde bu hafta 55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz, hazırlanıyoruz. İttifak yapmaz mısınız? Yaparız kardeşim. Seçime kalır üç ay, bakarız durumumuza 50 artı 1 alamıyoruz, biz de varız ittifakta deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız. Ama ittifak o zaman olur. Haftada bir gün bir araya geliyorlar. Birleştirin partileri 'İyi Halk Partisi' deyin, 'Milliyetçi Kalkınma Partisi' deyin. Hatta 10-15 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Hani bu sistem koalisyonları bitirecekti? Başkanlık sistemini getirirken millete koalisyonları bitireceğiz dediler. Koalisyonlar seçimden sonra oluyordu, şimdi seçimden önce oluyor. Biz tabii ki bir ittifakın içinde yer alırız. Bu iktidarı gönderecek bir ittifakın içinde yer alırız. Ama bunu seçim döneminde konuşuruz. Biz şu anda son ana kadar tek başına iktidar olacakmış gibi, 50 artı 1 alacakmış gibi çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle giderse dolar 18 lira olur"

Döviz kurunun yükselmesi konusunda da görüşlerini açıklayan Muharrem İnce, "Hatırlarsanız ben daha önce Balıkesir'de de söyledim. Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira dedim. Oldu mu? Bakın bu kafayla giderlerse dolar 18 lira olur. Bu olmaz, bu doğru değil. Araba alıyorsun değil mi, arabanın fiyatı 1 lira, vergisi 2 lira, bankaya da faiz ödüyorsun 1 lira. Yani 1 araba alırken 4 araba alıyorsun. Biri kendine, ikisi devlete, biri bankaya. Sigara kötü bir şeydir. Ama sigaranın paketinde 20 tane var. Bunun 16 tanesi vergi, 4 tanesi sigara parasıdır. Böyle bir devlette refah, huzur, mutluluk olmaz. Yani bu kafayla ülke yönetilmez" dedi.

(ÖK-BD-OG-SO-Y)

Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin
Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin
Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin
Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Balıkesir, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: 'İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin' - Son Dakika


Son Dakika

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk 16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları 15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti 15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:08 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika Haberleri
16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk
15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
15:07 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
15:01 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
14:56 Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?
Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi         
16:05
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı         
15:38
"Fark etmedim" dediği sevgilisinin üzerinden arabayla bilerek geçtiği tespit edildi         
15:34
Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek         
15:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 16:13:22. #1.12#
SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ilginç parti birleştirme teklifi: "İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement