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Paris Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

Paris Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

29.10.2021 17:47
Paris Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü düzenlediği resepsiyonla kutladı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü düzenlediği resepsiyonla kutladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda davetlinin katıldığı bir resepsiyon ile kutlandı. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin ev sahipliği yaptığı resepsiyonda davetliler Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, eşi Yasemin Onarer, Paris Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay Sefa Koruk ve eşi İlknur Koruk tarafından karşılandı. Paris Büyükelçiliği rezidansında gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Türk ve Fransız milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını Fransızca ve Türkçe yapan Büyükelçi Onaner, "Bugün burada bayramlaşmak için bir araya geldik. En büyük bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yıl coşkusunu ve sevincini beraberce doyasıya yaşıyoruz ve inşallah dünya durdukça da yaşamaya çalışacağız" dedi.

Büyükelçi konuşmasının devamında, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutluyoruz. Bundan büyük bir onur, gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bunun ne anlama geldiğini bilmeliyiz ve çevremize, çocuklarımıza ve yabancı dostlarımıza anlatmalıyız. Bugün burada bir araya geldiğimizde birlikteliğimiz bu amaca hizmet etmesini diliyorum. Ben Cumhuriyet vesilesiyle sayın Cumhurbaşkanımızın mesajından da alıntı da bulunarak bugünün önemine ve bu bayramın hepimiz için önemine tekrar değinmek istiyorum, 'Bu bayram bugün tüm Türkiye'de hep birlikte kutladığımız bir bayram, bu yüzden milletçe en büyük güvencimiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz, veriyoruz bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Yürüttüğümüz bu mücadelede Milli Mücadeleyi zafere taşıyan Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürüyor sürdürecek. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyor ve milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum'. Cumhurbaşkanımızın bu mesajının tam metnine internet sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Bu vesileyle tekrar iyi bayramlar diliyorum ve hepinize tekrar burada olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Resepsiyonuna katılan davetlilere Türk mutfağından yiyecek ve içecek ikramında da bulunuldu. - PARİS

Paris Büyükelçiliği, Cumhuriyet, Türkiye, Paris, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Paris Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Son Dakika


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