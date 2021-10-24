Üye Girişi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

24.10.2021 17:56
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk işlerinin asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak olacağını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk işlerinin asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gebze ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Kocaeli'deki çalışmalar için teşkilatlara teşekkür ederek, en önemli hedeflerinin barış ve huzuru tesis etmek olduğunu kaydetti.

Müslümanların bütün dünyaya barış getirdiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Ermeni katliamı yapıldı' deniyor şimdi. Hadi oradan be… Sahtekarlar. Ermenilere yüzyıllarca yaşama hakkını kim verdi? Osmanlı verdi. Yıllarca demiyorum, yüzyıllarca. Birden bire 1917 yılına geldiği zaman 'Katledelim şunları, yeter artık' dediler, böyle saçmalığa kimse itibar etmez. Bu, sadece ve sadece inancımızı tahakküm altına almak, bizi kötülemek için uydurulmuş iftiradan ibarettir. Bunu bilelim." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, adalet olmadan huzurun olmayacağını anlatarak, ülkenin problemleri çözülmek isteniyorsa yönetimdeki işin ehline verilmesi gerektiğini söyledi.

Devleti yönetmeye talip olanların şeffaf olmak mecburiyetinde olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Her yaptıkları işi, attıkları adımı, aldıkları kararın hesabını millete vermek mecburiyetindeler." dedi.

Genç işsizliğin yüzde 25 olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Hamallık bile bulamayan insanlarımız var. İşsizlik bizde şu anda zirve yapmış durumda. İkinci büyük sıkıntı ve felaket ise çalışanlar da geçinemiyor. Çalışıyor, aldığı asgari ücret ancak karnını doyurabiliyor. Böyle bir ekonomik politika olmaz. Evet bir açlık sınırı var, ekonomide ölçülüyor ama bir de yoksulluk sınırı var. Onun altında bir insan ücret alıyorsa, bazı ihtiyaçlarını gideremiyor demektir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Allah nasip ederse iktidara gelirsek ilk işimiz, asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak. Yani bugünkünün 3 misli. Yapabilir miyiz? Allah'ın izniyle yaparız, biz Erbakan Hoca'nın talebeleriyiz." dedi.

Genel Başkan Temel Karamollağlu, daha sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

Temel Karamollaoğlu, Osman Hamdi Bey, Kocaeli, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti 17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı 17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı Performansları maliyetlerini kurtarmadı! Fatih Terim, Feghouli ve Luyindama'nın üstünü çizdi 17:19 Performansları maliyetlerini kurtarmadı! Fatih Terim, Feghouli ve Luyindama'nın üstünü çizdi
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar 16:24 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi 16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi 16:03 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor

Son Dakika Haberleri
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
17:19 Performansları maliyetlerini kurtarmadı! Fatih Terim, Feghouli ve Luyindama'nın üstünü çizdi
16:23 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar
16:20 Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı
16:18 Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti
16:04 İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor
16:02 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak olacak Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak olacak         
18:00
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Alan dolduğu için partilileri içeri almadılar İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Alan dolduğu için partilileri içeri almadılar         
17:14
Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti         
16:18
İsrail Savunma Bakanı'ndan İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor         
16:05
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 18:06:07. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement