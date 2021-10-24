Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk işlerinin asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gebze ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Kocaeli'deki çalışmalar için teşkilatlara teşekkür ederek, en önemli hedeflerinin barış ve huzuru tesis etmek olduğunu kaydetti.

Müslümanların bütün dünyaya barış getirdiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Ermeni katliamı yapıldı' deniyor şimdi. Hadi oradan be… Sahtekarlar. Ermenilere yüzyıllarca yaşama hakkını kim verdi? Osmanlı verdi. Yıllarca demiyorum, yüzyıllarca. Birden bire 1917 yılına geldiği zaman 'Katledelim şunları, yeter artık' dediler, böyle saçmalığa kimse itibar etmez. Bu, sadece ve sadece inancımızı tahakküm altına almak, bizi kötülemek için uydurulmuş iftiradan ibarettir. Bunu bilelim." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, adalet olmadan huzurun olmayacağını anlatarak, ülkenin problemleri çözülmek isteniyorsa yönetimdeki işin ehline verilmesi gerektiğini söyledi.

Devleti yönetmeye talip olanların şeffaf olmak mecburiyetinde olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Her yaptıkları işi, attıkları adımı, aldıkları kararın hesabını millete vermek mecburiyetindeler." dedi.

Genç işsizliğin yüzde 25 olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Hamallık bile bulamayan insanlarımız var. İşsizlik bizde şu anda zirve yapmış durumda. İkinci büyük sıkıntı ve felaket ise çalışanlar da geçinemiyor. Çalışıyor, aldığı asgari ücret ancak karnını doyurabiliyor. Böyle bir ekonomik politika olmaz. Evet bir açlık sınırı var, ekonomide ölçülüyor ama bir de yoksulluk sınırı var. Onun altında bir insan ücret alıyorsa, bazı ihtiyaçlarını gideremiyor demektir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Allah nasip ederse iktidara gelirsek ilk işimiz, asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak. Yani bugünkünün 3 misli. Yapabilir miyiz? Allah'ın izniyle yaparız, biz Erbakan Hoca'nın talebeleriyiz." dedi.

Genel Başkan Temel Karamollağlu, daha sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.