Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, Pazaryeri'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Pazaryeri Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Eldemir, ilk olarak yeni göreve başlayan Kaymakam Ferhat Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret eden Eldemir, ilçede sağlık alanında yapılabilecek konular hakkında istişare bulundu.

Eldemir, ziyaretin ardından AA muhabirine, gelecek hafta hasta kabulüne başlaması planlanan Bozüyük Devlet Hastanesi'nin son kontrollerini yapmak üzere kente geldiklerini söyledi.

İlçede göreve yeni başlayan Kaymakam Ferhat Altay'a "Hayırlı olsun" demek için ilçeye geldiğini aktaran Eldemir, "Bu vesile ile de belediye başkanımızın hayırlı çalışmalarının devamı için ve sağlık alanında ilçemiz için yapabileceklerimizi istişare etmiş olduk. Misafirperverliklerine teşekkür ederim." dedi.

Ziyarette, Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.