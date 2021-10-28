Üye Girişi
Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri - Son Dakika

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

28.10.2021 14:42
Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 26 Ekim'de başlayan resmi programlar bugün de devam etti. Kutlama etkinlikleri kapsamında bugün ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sırasıyla anıta çelenk sundu. Program daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla devam etti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, başkanlığınızdaki TBMM'nin ilan ettiği milletimizin en büyük eseri cumhuriyetimizi 98. yıla ulaştırmanın gururu ve heyecanı ile milletçe huzurunuzdayız. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, kahramanlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbi'ni zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada yerini almasının yegane biçimi Cumhuriyet'tir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ülkeye ebediyete kadar yaşatmak üzere bizlere bırakan başta siz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhunuz şad olsun Aziz Atam."

Tören, konuşmanın ardından son buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 29 Ekim Cuma günü de devam edecek.

Programlara ayrıca CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, askeri ve mülki erkan ile STK temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Samsun, Tören, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri - Son Dakika


Son Dakika

Evlilik dışı çocuk yaptığı isimden Berdan Mardini hakkında bomba iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:26 Evlilik dışı çocuk yaptığı isimden Berdan Mardini hakkında bomba iddia: Yasaklı madde kullanıyor Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir 15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti 13:13 Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada 12:39 Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:55 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak         
15:34
Cankan'ın solisti Malik Ayhan büyük değişimiyle şaşırttı! Hayranları dahi tanımakta güçlük çekiyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan büyük değişimiyle şaşırttı! Hayranları dahi tanımakta güçlük çekiyor         
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:12
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
14:56
Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı         
14:51
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı         
14:24
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:53:34. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement