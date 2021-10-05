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Son dakika: Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi (2) - Son Dakika

Son dakika: Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi (2)

05.10.2021 16:52
Son dakika: Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi (2), System.String[]

Bir son dakika haberine göre 'ASKERİ RADAR VE SINIR GÜVENLİĞ' ZİRVESİ'NDE KONUŞTUKastamonu'daki programın ardından Ankara'ya gelen Bakan Soylu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.

'ASKERİ RADAR VE SINIR GÜVENLİĞ' ZİRVESİ'NDE KONUŞTU

Kastamonu'daki programın ardından Ankara'ya gelen Bakan Soylu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde açılan fuarda stantları tek tek gezen Bakan Soylu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'SİZ BİZİM MİLLİ GÜCÜMÜZSÜNÜZ'Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, fuara katılan kuruluşlara teşekkür ederek, "Bu bizim için de çok öğretici oluyor. Çünkü sahada sadece meselenin sonuçlarını takip eden bir anlayışa sahip değiliz. Bunu bilmenizi isterim. Bir taraftan sizler kendinize ait yeteneklerinizi ve kapasitelerinizi geliştirirken biz de bu kapasiteleri acaba alternatif olarak nerede değerlendirebilirizin arayışı içerisinde oluyoruz. Sizi bir ticari kuruluş olarak görüyor değiliz, bunun altına çizmek isterim. Siz bizim milli gücümüzsünüz. Milli güç kavramını hafife almamanızı isterim. Türkiye savunma sanayinde ortaya koymuş olduğu üstün gelişmeyle teknolojisini, savunma sanayii ile bütünleştiren ve bu konuda ciddi bir alt yapı kapasitesine sahip anlayışı sergilemektedir" dedi.'KAPIMIZ 24 SAAT AÇIK'Bakan Soylu, dönem dönem uluslararası alanda karşı karşıya kaldıkları kısıtlamaları bu firmalar sayesinde aştıklarını belirterek, "Sizin bizim kuruşlarımızla örneğin, Jandarma Genel Komutanlığından İller İdaresi Genel Müdürlüğüne kadar, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden Sahil Güvenlik Komutanlığımıza kadar tüm kuruluşlarımızla entegre bir şekilde çalışmanız bizim temel beklentimizdir. Kullanmak, denemek istediğiniz, tecrübe etmek istediğiniz her noktaya açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Savunma sanayii açısından bu şirketler bizim için her biri kıymetlidir. Tekrar söylüyorum 24 saat kapımız size açık. Bizim yapmamız gereken Türkiye içerisindeki bu üretimleri artırmaktır. Daha fazla rekabet alanı sağlayabilmektir. Etrafımızdaki coğrafyanın da buna açık olduğunu söylemek isterim. Bu da bizim açımızdan bir avantajdır" diye konuştu.

Şifanur TAVUS-Celal ATALAY-ANKARA-DHA


Beytepe Kongre Merkezi, Türkiye, Ankara, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika: Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi (2) - Son Dakika
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