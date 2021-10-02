Üye Girişi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

02.10.2021 20:33
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti, System.String[]

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan, çaba harcayan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüs salgınının aşının yaygınlaşmasıyla etkisini yavaş yavaş kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimden ticarete, siyasetten diplomasiye kadar hemen her alanda hayatın tekrar eski ritmine döndüğünü görüyoruz. Normalleşme ile beraber, salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son birkaç gündür İngiltere'deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar, salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar, gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler, gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Devletimiz, siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Kültürel ırkçılığın sadece Türkiye'deki vatandaşları etkilemediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'daki tüm yabancıları, tüm göçmenleri olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur. Bizim sivil toplum kuruşlarımızın inisiyatif alıp meseleyi sahiplenmesi, diğer Müslüman ve göçmen topluluklarıyla olan işbirliği zeminimizi de güçlendirecektir. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu konuyu daha fazla gündemine alarak çalışmalarını yoğunlaştırmasında bu bakımdan büyük fayda görüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti - Son Dakika


Son Dakika

19:47 "Yüzlerce tehdit aldım" diyen CHP'li Tuba Torun'a Fenerbahçe'den sert tepki: Vahim iftira 5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü 19:17 5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor 17:50 Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi 17:28 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti 16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 15:57 Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü         
20:06
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor         
19:23
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi         
19:16
Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum         
18:22
İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler         
18:05
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu         
17:01
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi         
15:41
İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak         
14:57
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 20:39:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement