Son dakika: Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmede,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunulduğu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. - ROMA