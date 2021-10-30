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Son dakika haber! Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi

30.10.2021 19:24

Son dakika haberine göre Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir öğrencinin sorusu üzerine Polis Akademisi Başkanlığı'nın, polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi

TOKAT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir öğrencinin sorusu üzerine Polis Akademisi Başkanlığı'nın, polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

Tokat'ta temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilırmak kenarında bulunan Hıdırlık Sosyal Tesislerinde gençlerle buluştu. Öğrencilere 'yaptığınızın işin en iyisini yapmaya çalışın' tavsiyesinde bulunan Bakan Soylu, "Yakın çevreniz kadar sevgili genç arkadaşlarım, dışınızı da gözetmeniz, orayla ilgili atabileceğiniz adımları alabileceğiniz tedbirleri ve aynı zamanda da kuracağınız ilişkileri kurmanız gerekir. Hayat bizden, kendimizden ibarettir. Büyük bir dünyanın bir parçasıyız. Başka bir şey daha sörleyim. Annenizin, babanızın duasını almayı hiç ihmal etmeyiniz. Bu dünya geçiş, asıl ahiret o taraf. Ama Allah bize müjdeliyor diyor ki 'Ben zorluklarınızı kolay ederim' diyor. Onun için hiç oradan ayrılmayın. ve yine en önemli meselelerden bir tanesi de kendinizi sürekli ama sürekli yenileyin. Kendinizin sürekli gelişimini sağlamaya çalışan bir anlayış ortaya koyun. Bunu da niçin söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Bugün bunu ifade etmemenin en temel nedeni şu birşey de gelecek tayini bulunmaktan Allah'a sığınırım. Ama sizin yaşadığınız Türkiye'ye herkes imrenerek bakacak. Onun için hem karakterlerimiz çok güçlü, her bilginiz çok güçlü, hem yetenekleriniz çok güçlü, hem de sağlam bastığınız coğrafya gibi kendiniz de çok güçlü olmalısınız" dedi.

POMEM mülakat sonuçları iki gün içerisinde açıklanacak

Bakan Soylu, bir öğrencinin sorusu üzerine Polis Akademisi Başkanlığı'nın, polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi. Balan Soylu, öğrencilerden sonra STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Son dakika haber! Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi
Son dakika haber! Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi
Son dakika haber! Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi
Son dakika haber! Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi

Polis Akademisi Başkanlığı, Süleyman Soylu, Polis, POMEM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gün verdi - Son Dakika
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