Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: (10 ülkenin Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklaması) "Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı...

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: (10 ülkenin Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklaması) "Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı sürecine müdahale edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: (10 ülkenin Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklaması) "Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı sürecine müdahale edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." - ANKARA

Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: (10 ülkenin Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklaması) 'Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı... - Son Dakika

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