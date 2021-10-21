Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: (10 ülkenin Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklaması) "Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı...
21.10.2021 15:06
Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: (10 ülkenin Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklaması) "Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı sürecine müdahale edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez."
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: (10 ülkenin Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklaması) "Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı sürecine müdahale edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: (10 ülkenin Büyükelçiliği'nin Osman Kavala açıklaması) 'Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı... - Son Dakika
Son Dakika 15:04 Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:02 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek 14:54 Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar? 14:42 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin 14:38 Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi 14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü 14:09 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi 13:29 İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı