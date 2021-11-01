Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale... - Son Dakika

Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale...
01.11.2021 12:14
Son dakika politika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale getirilmesi ile ilgili faaliyetlere yönelik çalışmalar da sürdürülmekte olup, çağın getirdiği teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanılarak...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale getirilmesi ile ilgili faaliyetlere yönelik çalışmalar da sürdürülmekte olup, çağın getirdiği teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanılarak maden sahalarında drone ile denetim dönemini başlattık. Bu kapsamda, 105 maden sahasının denetimi insansız hava araçları ile yapılmıştır." - ANKARA
Son Dakika 12:05 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş 12:00 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı vurdu! Zincir marketler ilk işlem gününde değer kaybetti 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:40 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı 11:00 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 09:54 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi