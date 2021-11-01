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Son dakika haber... Selçuklu'ya 32 derslikli okul kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Selçuklu'ya 32 derslikli okul kazandırılıyor

01.11.2021 12:29
Son dakika haber... Selçuklu'ya 32 derslikli okul kazandırılıyor

Bir son dakika haberine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesinde yapımına başlanan '32 Derslikli Okul' projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesinde yapımına başlanan '32 Derslikli Okul' projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Yüzde 45'i tamamlanan okulun 2022 yılı içerisinde açılması planlanıyor.

Türkiye'de örnek projelerle eğitim yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan 32 derslikli okulun yapımı sürdürüyor. Büyükşehir caddesi üzerinde yapımı devam eden okul ile öğrencilere konforlu koşullarda eğitim imkanı sunulacak. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşan 30 öğrenci kapasiteli 32 dersliğin yer alacağı okulda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbiriyle uyumunu hedefleyen kütüphane, drama atölyesi, ahşap atölyesi, fen atölyesi, resim atölyesi, özel öğrenci atölyesi, dil atölyesi, robotik kodlama atölyesi, düşünme becerileri atölyesi, müzik atölyesi, çok amaçlı salon, spor salonu fonksiyonları yer alacak. 7 bin 558 metrekare alanda inşa edilen okulda ayrıca peyzaj ve otopark düzenlemesi de yer alacak. 17 milyon 700 bin TL'ye mal olacak okulun 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Eğitime yapılan yatırımlar ülkemizin geleceğinin inşası olarak görüyoruz"

Ülkenin geleceğinin inşasında eğitime yapılan yatırımın önem arz ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu nedenle Selçuklu Belediyesi olarak eğitim yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Türkiye'de bir marka haline gelen örnek projelerimizle çocuklarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine imkan sağlarken, onların daha modern, daha konforlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesine de önemli katkılar sunuyoruz. Bu doğrultuda temelini attığımız 32 Derslikli Okul Projemizle de Yazır Mahallemizde önemli bir eksikliği tamamlayacak. Gelecek nesiller ülkemizin en önemli gücü ve potansiyeli. Hedefimiz bu genç nüfusu en iyi şekilde eğiterek en iyi donanım ile geleceğe hazırlayıp yarınların güçlü Türkiye'sini oluşturmak. Bu doğrultuda Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar yaklaşık 200 milyon TL'lik yatırım ile eğitim camiasına destek olduk ve bu desteğimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Çünkü güzel yarınların mimarı en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımıza ne yapsak az" dedi. - KONYA

Son dakika haber... Selçuklu'ya 32 derslikli okul kazandırılıyor
Son dakika haber... Selçuklu'ya 32 derslikli okul kazandırılıyor
Son dakika haber... Selçuklu'ya 32 derslikli okul kazandırılıyor

Selçuklu, Hisarcık, Konya, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Selçuklu'ya 32 derslikli okul kazandırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Selçuklu'ya 32 derslikli okul kazandırılıyor - Son Dakika
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