Üye Girişi
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı

01.11.2021 14:28
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı

Son dakika haberleri: Ankara'daki MHP Bölge İstişare Toplantısına katılmak üzere seyir halinde olan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 29 gün sonra yeniden göreve başladı.

Ankara'daki MHP Bölge İstişare Toplantısına katılmak üzere seyir halinde olan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 29 gün sonra yeniden göreve başladı.

3 Ekim Pazar günü Ankara'da düzenlenen MHP İstişare Toplantısına katılmak üzere seyir halinde olan midibüs Bartın'ın Esenyurt mevki'inde kontrolden çıkarak devrildi. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş olay yerinde hayatını kaybederken devrilen midibüsteki Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik'in de aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın tedavisi hastaneden taburcu olmasının ardından evinde devam etti. Kazadan 29 gün sonra yeniden göreve başlayan Başkan Akın'ı belediye binası girişinde çok sayıda personel ve partili karşıladı.

Başkan Akın kaza sonrası ilk mesaisi öncesinde yaptığı konuşmada, "Bir ay evvel hepinizin bildiği gibi bir kaza geçirdik. Gerçekten kaza şiddetli oldu. İki tane çok sevdiğimiz arkadaşımızı kaybettik. 14 arkadaşımız yaralandı. Rahmet-i Rahmana kavuşan arkadaşlarımızın Allah mekanlarını cennet eylesin. Onları unutacağımızı zannetmiyorum. Bende 30 günden beri tedavi görüyordum. Bugünden itibaren Allah'ın izniyle inşallah mesaimize başladık hayırlısıyla. Allah hiçbirimize böyle kazalar göstermesin. Allah hiç birimize sıkıntı vermesin. Kaza geçirdik diye de işleri bırakmamız olmazdı. İşleri yine takip etmeye çalıştık. Zaten siz layığı ile yapıyorsunuz bu işi. Allah hepimize hayırlı mesailer ve sağlık sıhhat versin. O günün bir saati bende yok, hala yok. 3 arkadaşımız şu anda Ankara'da tedavide. Allah onlara da sağlık sıhhat versin inşallah. Biz sabahın 05.00'rında kalktık. Buradan arabalara bindik. 3 tane minibüs, 25 taksi ile yola çıktık. Sadece devletin ve milletin meseleleri için istişareye gidiyorduk. Şahsi menfaatimiz yoktu. Hiçbirimizin şahsi menfaati yoktu. İnşallah Allah bizi gazilerden kılar. Rahmet-i Rahmana kavuşan arkadaşlarımıza da şehitlik nasip eder" dedi.

Başkan Akın'ın konuşmasının ardından kazada hayatını kaybeden isimler için Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan duaların ardından Başkan Akın engelli asansörünü kullanarak makam odasına çıkarak göreve başladı. - BARTIN

Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı
Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Cemal Akın, Ankara, Bartın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı - Son Dakika


Son Dakika

89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu 14:16 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi 14:10 Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı 14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu 13:43 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor 13:30 Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor 13:03 Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor
Rekabet Kurumu'nun kestiği 12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi

Son Dakika Haberleri
14:16 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu
14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:42 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
13:36 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Trabzonspor boşluğunu doldurdu bile Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Trabzonspor boşluğunu doldurdu bile         
14:25
Elon Musk, BM'nin 'açlık krizi çıkışına' meydan okudu: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Elon Musk, BM'nin 'açlık krizi çıkışına' meydan okudu: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok         
14:08
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş         
13:05
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti         
12:39
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 14:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement