Son dakika haberi... Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde durulmuştur" denildi. - ANKARA