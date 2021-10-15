Son dakika haberi! Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: "Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok" - Son Dakika

Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: "Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok"

TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İyi Parti Lideri Akşener'i eleştirerek, "Bu tip senaryolara, bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok. Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız. Eğer şu anda yalan konuşup iki alkış alıyorum diye seviniyorsanız emin olun bunun bir sonucu olmaz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat'ta Atıksu Arıtma Tesisi açılışında yaptığı konuşmasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. Bakan Varank, İyi Parti Lideri Akşener'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde çiftçi çocuğu olduğunu söyleyen kişinin İyi Parti İlçe Başkanı'nın oğlu olduğunu kaydetti. Bakan Varank, "Elbette şu dönemde özellikle sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. ve bu vatandaşlarımızla ilgili ne yapılması gerekiyorsa da zaten biz hükümetimiz olarak bunlarla ilgili gerekli adımlara devam ediyoruz. Bu ülkede fakfuk fonların kurulduğu ama fakir fukaraya hiçbir yardımın yapılmadığı zamanları biz yaşadık. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün valilerimize kaymakamlarımıza talimatları var. Bir şehirde bir ilçede ekonomik anlamda sıkıntıya düşen bir vatandaşımız varsa bunu gidip siz bulacaksınız. Siz o vatandaşımıza yardım edecek, destekleyeceksiniz diyen bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızdır. ve bu siyaset tarzını Türkiye'de yerleştiren gerçek lider Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Biz bu sıkıntıları yeri geldiğinde görüyoruz ve gerekli adımları atıyoruz. Ama muhalefetin maalesef çok nahoş bir siyaset tarzı var. Biliyorsunuz İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener şehirlere gittiğinde zaman zaman şehirlerde yaşadığı hadiselerle ilgili videolar paylaşıyor. Biz bu videoları incelediğimizde görüyoruz ki bu videolarda karşılıklı konuştuğu vatandaşların tamamı aslında bir senaryodan ibaret. Dün Tokat'a gelmiş. Burada da bir sokakta, vatandaşla görüşmesinin videosunu yayınlamış. O vatandaş kendisine diyor ki; 'Ben bir çiftçi çocuğuyum, çok büyük sıkıntı yaşıyoruz ve bize yardımcı olun. Bizim büyük sıkıntılarımız var.' Biz bu vatandaşımızı incelediğimizde bu hadise Zile'de oluyor. Bu vatandaşın Zile, İYİ Parti İlçe Başkan yardımcısının oğlu olduğunu görüyoruz. Peki ilçe başkan yardımcısı çiftçi mi? Hayır o da emekli bir öğretmen. Görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Bu tip senaryolara, bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok. Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız. Eğer şu anda yalan konuşup iki alkış alıyorum diye seviniyorsanız emin olun bunun bir sonucu olmaz. Türkiye'de siyaset vatandaşlarımızla doğru, samimi ve ahlaklı ilişki kurarak olur. ve biz 19 yılda hamdolsun AK Parti olarak bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Sayın Meral Akşener'e de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu ortaya koyduğunuz tiyatroları bırakın. Kendi teşkilatlarınızdan vatandaşlarla onların çocuklarıyla çevirdiğiniz tiyatroları bırakın siyaset yapmak istiyorsanız bu ülkeye ne kazandırabilirsiniz? Bunun projelerini geliştirin. Bunlarla ilgili fikirleri ortaya koyun. Bu manada bizi eleştirin. Biz de sizlere gerekli cevapları verelim diyorum" diye konuştu.