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Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ile görüştü

17.10.2021 22:51
Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ile görüştü

Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştü.

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'le bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Görüşmede, Libya'daki güncel gelişmeler ve siyasi süreç hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ile görüştü

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika


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