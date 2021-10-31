Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı... - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

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