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Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması

28.10.2021 14:38
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bilinmelidir ki Cumhuriyetimiz aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden bize miras kalan kutsal bir emanettir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bilinmelidir ki Cumhuriyetimiz aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden bize miras kalan kutsal bir emanettir. Bu emanetin her yönü ile gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması bizlerin en öncelikli görevidir." ifadesini kullandı.

Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin şanlı tarihi boyunca daima bağımsız yaşama iradesi ortaya koyduğunu ve bu uğurda birçok mücadeleden zaferle çıkmayı başardığını aktaran Akar, "Cumhuriyetimiz de yine böyle bir iradenin tecellisi olan ve asil milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ifade eden 'ya istiklal ya ölüm' ilkesi ile başlattığı milli bir mücadele sonunda kurulmuştur." ifadesini kullandı.

Kurulduğu günden bugüne "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefini benimseyen Cumhuriyet'in, bu ilke doğrultusunda hemen her alanda önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Akar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elde ettiği büyük başarılarla uluslararası ilişkilerde bir özne haline gelen, her geçen gün etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada etkin bir güç haline geldiğini vurguladı.

Cumhuriyetin aziz şehitlerden ve kahraman gazilerden miras kalan kutsal bir emanet olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade eden Akar, bu emanetin her yönü ile gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunmasının en öncelikli görevleri olduğunu belirtti.

Bu bilinçle Milli Savunma Bakanlığının, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz yılmadan, yorulmadan var gücüyle çalıştığını bildiren Akar, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun operasyonlarını yaptığımız bu dönemde, başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Aynı zamanda dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara katkı sunmaktayız. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda azimle ve gayretle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerle kutluyorum."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika
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