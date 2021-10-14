Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın görüşmede, ABD-AB ortaklığının kalıcı önemini ve ABD'nin ortak zorluklarla yüzleşmek için AB ile birlikte çalışma taahhüdünü yeniden teyit ettiği aktarıldı. Blinken ve Borell'in Afganistan'daki gelişmeleri ele aldığı aktarılan açıklamada, ikilinin Rusya konusunda ABD-AB Yüksek Düzeyli Diyaloğunun başlatılmasını ve bu yıl içinde gerçekleşecek olan ABD-AB Çin Diyaloğunun bir sonraki üst düzey toplantısını sabırsızlıkla bekledikleri belirtildi.

Blinken'ın AB'nin Hint-Pasifik stratejisini memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, Blinken ve Borell'in 2021'in sonlarında Hint-Pasifik konusunda üst düzey istişareler başlatmayı kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Blinken'ın AB'nin Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifine verdiği açık desteği ve genişleme sürecine olan bağlılığını takdir ettiğini ifade ettiği ve Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinde ilerleme ihtiyacına vurgu yaptığı aktarıldı.

Blinken ve Borell'in Venezuela'daki demokratik düzenin yeniden kurulmasına yönelik çabalara güçlü desteklerini bildirdikleri ifade edilen açıklamada, ikilinin yüksek enerji fiyatları ve bunun küresel ekonomik toparlanma üzerindeki etkilerine ilişkin ortak endişeleri ele aldıkları aktarıldı.

Blinken ve Borell'in 2022'nin başlarında ABD-AB Enerji Konseyi bakanlar toplantısı düzenlemeyi kabul ettikleri ifade edilen açıklamada, Blinken'ın ABD'nin AB'ye olan desteğini yeniden teyit ettiği aktarıldı. - WASHINGTON