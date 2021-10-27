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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

27.10.2021 13:26

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum" "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri Bakanlığımızın 2018...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum"

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri Bakanlığımızın 2018 yılından beri takip ettiği bu mutabakatın imzalanmasıyla kamu ve özel sektör iklim değişikliği ile ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanabilecektir"

-" Bu kaynağın 12 buçuk milyon dolar ile 66 buçuk milyon dolar arasındaki bölümü de Hibe olarak kullanılacaktır"

"Bakanlıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızın bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımızın içinde yer aldığı uzun bir maratonun ardından ortaya çıkan bu bütçe teklifi ülkemizin yol haritası mahiyetindedir"

"Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinde ortalama yüzde 30 artışa gittik. Böylece dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı ülkemizin güçlü bir duruş sergileyeceği manevralara için gereken mali alt yapıyı oluşturduk"

" Önümüzdeki yılın bütçesini de Küresel krizin etkilerin rağmen Kalkınma hedeflerimizin çıtasını yükseltmek üzere şekillendirdik. Nasıl korona virüs salgının üstesinden güçlü sağlık altyapımızla geliyorsak iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları da Yeşil Kalkınma Devrimi ile aşacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu mutabakatın imzalanmasıyla kamu ve özel sektör iklim değişikliği ile ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanabilecektir. Bu kaynağın 12 buçuk milyon dolar ile 66 buçuk milyon dolar arasındaki bölümü de hibe olarak kullanılacaktır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Bütçe hazırlıklarının geniş bir zaman yayılan büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışma olduğunu belirten Erdoğan, "Bakanlıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızın bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımızın içinde yer aldığı uzun bir maratonun ardından ortaya çıkan bu bütçe teklifi ülkemizin yol haritası mahiyetindedir. Eylül ayı başı başında yayınladığımız Bütçenin ana omurgasını oluşturan hedefler zaten yer almaktadır. Meclise sunduğumuz bütçe teklifinde merkezi yönetim bütçe giderleri bir trilyon 751 milyar lira bütçe gelirler bir trilyon 473 milyar 278 milyar lira da bütçe açığı öngörülmektedir. Bu ihtiyatla hazırlanmış bütçe teklifidir" dedi.

"Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin dağılımı Ülkemizin kalkınma hedeflerini ve ülkemizin hedeflerini gözeten adil, gerçekçi ve sürdürebilir anlayışla yapılmıştır" diyen Erdoğan, "Bütçenin en büyük payı eğitim almaktadır. Bütçede sağlığa ayrılan paydada ciddi artış yaptık. Aynı şekilde sosyal harcamalar için tahsis edilen kaynağı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha güçlü şekilde yanında olabilmek için bütçenin yüzde 6 sına yükselttik. Her seviyedeki işletmelere verilecek destekler de bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor. Elbette İçinden geçtiğimiz kritik dönemde Savunma Sanayi'ni güçlendirecek kaynağı ihmal etmedik. Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinde ortalama yüzde 30 artışa gittik. Böylece dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı ülkemizin güçlü bir duruş sergileyeceği manevralara için gereken mali alt yapıyı oluşturduk. Amacımız korona virüs salgını olarak başlayıp giderek tüm ekonomik sisteme sirayet eden küresel krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin istisnalar haricinde nerdeyse tamamının küçüldüğü geçtiğimiz yılı Türkiye olarak büyüme ile kapatarak bu doğrultuda ilk işaretleri verdik" ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk iki çeyreğinde de oldukça iyi bir büyüme performansı sergilendiğini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu; "Üretimde kapasiteleri sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. İstihdamda salgın öncesinin de üstünde bir yere geldik. Yatırımcılarımız üretimi artırmak için makine ve hammadde peşinde koşuyor. Kurduğumuz altyapı üzerinde yeniden yapılanan küresel, siyasi, ekonomik sistemle ülkemizin hak ettiği yeri almak için çalışıyoruz."

İnşa edilen eğitim kurumları, hastaneler, tünellerin, sulama tesislerinin, organize sanayi bölgelerinin öneminin bu süreçte daha iyi anlaşıldığını söyleyen Erdoğan,"Türkiye'nin kendini küresel kriz ikliminden kendini pozitif yönde ayrıştırarak üretim ve ihracat üssü haline gelmesinde işte böyle bir birikim bulunuyor. Önümüzdeki yılın bütçesini de Küresel krizin etkilerin rağmen Kalkınma hedeflerimizin çıtasını yükseltmek üzere şekillendirdik. Nasıl korona virüs salgının üstesinden güçlü sağlık altyapımızla geliyorsak iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları da Yeşil Kalkınma Devrimi ile aşacağız. Milli Teknoloji hamlesi bizi Savunma Sanayi başta olmak üzere orta yüksek teknoloji gerektiren alanlarda önemli bir yere taşıdı. Yeşil Kalkınma Devrimi ile de aynı başarıyı karbon nötr hedefli yatırımlarla her alanda yakalamakta kararlıyız. Ülkemizi her karış toprağıyla geliştirecek, milletimizin her bir ferdinin refahını artıracak projeleri hayata geçirmeye yatırımları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir müjde paylaşan Erdoğan, "Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri Bakanlığımızın 2018 yılından beri takip ettiği bu mutabakatın imzalanmasıyla kamu ve özel sektör iklim değişikliği ile ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanabilecektir. Bu kaynağın 12 buçuk milyon dolar ile 66 buçuk milyon dolar arasındaki bölümü de hibe olarak kullanılacaktır" dedi.

Türkiye'nin kuraklık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu aktaran Erdoğan şunları kaydetti;

"Bir yandan yangınlarla sel baskınlarıyla boğuştuğumuz bir yılın ardından şimdide kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Ekim sonuna gelmiş olmamıza rağmen ülkemizin önemli bir kısmı tarım üretimi için ihtiyacı için gerekli yağışa ulaşamadı"

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

Recep Tayyip Erdoğan, Maliye, dolar, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde - Son Dakika


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