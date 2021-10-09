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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık

09.10.2021 15:16
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti. Erdoğan, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Adana'ya yapılan yatırımları anlattı. Adana'da yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

'23 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK'Adana'ya yaptıkları yatırımları değerlendiren Erdoğan, "Adana bizden vazgeçmez. Biz de Adana'dan vazgeçmeyiz. Eğitimde 63 okulu, gençlik ve sporda yeni stadyumun ikmal inşaatının, biner kişilik 2 öğrenci yurdunun açılışlarını yapıyoruz. 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi'nin, 112 biriminin de aralarında bulunduğu yatırımların açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Salgın döneminde faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını gerçekleştiriyoruz. Temelini atacağımız Polipropilen Üretim Tesisi ve fabrikalar Türkiye'nin nasıl kararlılıkla ilerlediğinin sembolüdür. Ceyhan endüstri bölgesini 2007'de kurduk. Amacımız polipropilenin üretilmesini sağlamaktı. Bu işi yapan şirketimiz 1,7 milyon dolarlık yatırım yapacak. Ham maddesini temin edeceği Cezayir ile bu işe başladı. Diğer firmalarla gereken anlaşmalar imzalandı. Tesisin 2024'te tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Üretilen polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Cari açığımıza 250 milyon dolarlık pozitif katkı sağlanacak. Tamamı sürdürülebilir üretim ilkeleri ile faaliyete geçen bu tesis en ileri teknolojilerle kurulacak. Otomotiv, ardından ikinci sırada yer alan kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten kurtulacağız. Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum. Bay Kemal fabrika var mı diyordun, 26 fabrikayı açıyoruz. Dünyanın krizlerin pençesinde kıvrandığı dönemde yapılan yatırımlar iş insanlarımızın vizyon derinliğine işaret ediyor. Gelişmiş ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak için ülkemize yöneldi. İhracatımız rekorlar kırıyor, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin üstüne çıktı. Yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 oranıyla yükseliş trendini sürdürdü. 23 tane büyük ölçekli projeyi hayata geçirdik. Endüstri bölgelerindeki tüm yatırımlar tamamlandığında 83 bin ilave istihdam sağlayacak. Bunun yanında dış ticaretimize 23 milyar dolar pozitif katkı yapacak" diye konuştu.'İŞTE GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce Türkiye'nin 2053 vizyonunun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ettiklerini kaydederek şunları söyledi: "Artık ülkemizde yapılan her yatırımı tıpkı bugün temelini atacağımız tesis gibi bu anlayışla planlayacak ve hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim alt yapılarına kavuşturmakta kararlıyız. Milli teknoloji hamlemiz bu vizyonumuzun ve irademizin en somut ifadesidir. İnsansız hava araçlarından, yerli elektrikli otomobilimize kadar pek çok atılımı bu vizyon sayesinde bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah yeşil kalkınma devrimiyle sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz. Bu gerçeğin farkında olan herkes yaşanan gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Dünya ve Türkiye gerçeklerine gözleri de gönülleri de kapalı olanlar kendi kısır gündemlerinin peşinde bir o tarafa bir bu tarafa savrularak aslında ne kadar sığ ve kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak araya gideriz, kimse dönüp bakmaz. Bizim istikametimiz, her zamanki gibi milletimize dönüktür. Milletimiz bizden ne istiyor? Yatırım istiyor. İşte yatırım. Milletimiz bizden ne istiyor, üretim istiyor. İşte üretim. Milletimiz bizden istihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden güvenlik ve huzur istiyor. İşte güvenlik, işte huzur. Milletimiz bizden ne istiyor? Kendisinin ve ülkesinin dünyada başı dik olmasını istiyor. İşte güçlü ve büyük Türkiye. Velhasıl milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Bizde zorsunmak yok."'AMERİKA VE İNGİLTERE'NİN HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçtiğini kaydederek, "Sıkıntılarımız elbette var ama hamdolsun hepsinin de çözümü bizde mevcut. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın sosyal siyasi ekonomik sorunların ateşiyle adeta kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Mesela küresel düzeyde mal, hizmet ve enerji fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları kendi hizmetlerimize 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden, her sorundan, her saldırıdan, her badireden nasıl kurtardıysak, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi bulunmasın. Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz yaparsa yine AK Parti yapar diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz."


- Adana
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık - Son Dakika
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