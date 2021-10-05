Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda...
05.10.2021 16:44
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.
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