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Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Kabbara'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Kabbara'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

27.10.2021 23:09
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Kabbara'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin göreve başlamadan önce Yemen ile ilgili yaptığı açıklamaları protesto etmek için Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Fevzi Kabbara'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin göreve başlamadan önce Yemen ile ilgili yaptığı açıklamaları protesto etmek için Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Fevzi Kabbara'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen ile ilgili yaptığı tartışmalı açıklamaları protesto etmek için Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın Bakanlığa çağırıldığı aktarıldı. Bakanlık, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Kabbara'ya Kordahi'nin uluslararası kabul görmüş hükümeti desteklemek için Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun Yemen'deki çabalarına rahatsız edici olarak nitelendirdiği açıklamalarına karşı resmi bir protesto notası verdiğini belirtti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı bir programda, Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini söylemişti. Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti. - RİYAD

Suudi Arabistan, Lübnan, Yemen, Riyad, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Kabbara'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Kabbara'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
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