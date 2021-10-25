Tanju Özcan'dan CHP'ye disiplin resti: "İhraç edilirsem bağımsız olarak devam ederim" - Son Dakika

Tanju Özcan'dan CHP'ye disiplin resti: "İhraç edilirsem bağımsız olarak devam ederim"

BOLU - CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilirsem herhangi bir siyasi partiye katılmam. İnandığım çizgide bağımsız olarak yolumda yürümeye devam ederim" dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayınlanan bir programda, çocuğu olmayan başörtülü bir kadınla arasında geçen diyalogu anlatmasının ardından partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Özcan, sabah saatlerinde Ankara'ya giderek Yüksek Disiplin Kurulu'na sözlü olarak savunma yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu'da savunmasını yapan Özcan, Bolu'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aynı çizgide devam edeceğini söyleyen Özcan, "Türkiye gündemine ilişkin konulara hiçbir zaman kayıtsız kalmayacağım demiştim. Disipline verilmek, savcılığa şikayet edilmek benim çok umurumda olan şeyler değil. Disipline verilmiştim. Biraz önce Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmamı verdim. Savunmamda, 'Evet, benim yüksek disiplin kuruluna verilmem hukuki bir süreç. O anlamıyla usule uygun. Ben de sorumlu bir partili olarak yüksek disiplin kurulu önünde savunma yapmak istediğimi söylemiştim' dedim. Bugün de bu savunmamı yaptım" dedi.

"MYK, kötü niyetlilerin ekmeğine yağ sürdü"

Düşündüklerini söylemekten geri durmayacağını belirten Özcan, "Bizim MYK'mız benim bu çıkışlarımdan rahatsız olan yandaş medya ve hükümetin bu konuyu alıp istismar etmesine, özür dilenmiş bir konuyu istismar etmesine, beni disipline vermek suretiyle o kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürmüş oldu. Ben böyle disiplin tehdidiyle Türkiye'nin bekasıyla ilgili konularda düşündüklerimi ve kaygılarımı söylemekten geri durmayacağım. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan. Aynı çizgim aynı şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

"Hepsine hazırlıklıyım"

Verilecek bütün kararlara hazırlıklı olduğunu kaydeden Özcan, "Disiplin kurulu bugün veya sonraki günlerde benimle ilgili uyarı cezası, kınama, geçici ihraç yada kesin ihraç verebilir. Hepsine hazırlıklıyım. Bugün veya sonraki günlerde açıklanan kararda benim partimle ilişkim kesilirse sadece hukuki bağım kesilmiş olacak. Gönül bağım devam edecek. Atatürkçü, Türk milliyetçisi, devletin laik olmasına inanan, inançlı bir Tanju Özcan olarak yoluma aynen devam edeceğim. Bana ceza verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Verilirse de o gafımdan olmadığını düşüneceğim. Hep ona inanacağım. Memleketin önemli konularında sessiz kalsaydım, sine-i millete dönün çağrısı yapmasaydım, youtube kanalındaki programdaki cümleleri yayınlayıp bundan dolayı disipline falan vermeyeceklerdi. Hiçbirimiz saf değiliz. Hepimizin bir aklı var" diye konuştu.

"İhraç edilirsem herhangi bir partiye katılmam"

Hakkında ihraç kararı verildiğinde bağımsız olarak devam edeceğini belirten Tanju Özcan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç edilirsem herhangi bir siyasi partiye katılmam. İnandığım çizgide bağımsız olarak yolumda yürümeye devam ederim. Zaten böyle tekliflere de kapalıyım. Muharrem İnce geçmişten bugüne arkadaşım. Ama siyasal olarak birlikte yol yürümüyoruz. Umarım öyle bir şey yapmazlar ama CHP ile hukuki bağım koparsa ben yoluma bağımsız olarak yol arkadaşlarımla devam edeceğim" dedi.

(FC-GY-ÖK-Y)