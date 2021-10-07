TBMM Başkanı Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fico ile bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'nın başkenti Roma'da 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin (P20) "Pandeminin Sebep Olduğu Sosyal ve İstihdam Krizlerine Çözümler" ve "Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklı iki oturumda yaptığı konuşmaların ardından farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile de bir araya geldi. - ROMA