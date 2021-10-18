TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla Üçlü Dışişleri Komisyonları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Kılıç, Meclis'te, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze ile görüştü.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonları Toplantısı'nın bu yıl 6'ncısının gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, "Bugün ilk görüşmemizi başkanlar olarak yapıyoruz. Yarın heyetler arası görüşmelerimiz devam edecek." bilgisini paylaştı.

Kılıç, üçlü toplantının bölge için çok önemli bir birliktelik olduğunu vurgulayarak, "Pandemi sonrasında ilk yüz yüze görüşmeyi yapıyoruz. Bundan dolayı da ben her iki değerli başkanımıza davetimizi kabul edip bu ziyareti gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Seyidov da yakın zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında ikili bir toplantı yapıldığını belirterek, "Bugün dostların, kardeşlerin yanında Gürcistan'ın da olması büyük bir şereftir." diye konuştu.

Seyidov Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bölgede bir arada olması gerektiğini kaydederek, bugünün aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu anımsattı.

Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Samkharadze ise Gürcistan için Türkiye ve Azerbaycan'ın yerinin başka olduğunu dile getirerek, "Bu iki ülkeye olan bağımız sadece tarihi bağlarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda bölgesel ekonomik projeleri ve altyapı projelerini de birlikte gerçekleştiriyoruz." dedi.

Samkharadze, Gürcistan'ın dış politikasındaki öncelikli konunun Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerinin derinleştirilmesi olduğunu söyledi.

Daha sonra Azerbaycan ve Gürcistan heyetleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminde TBMM Şeref Holünde hasar gören alanı ziyaret ederek karanfil bıraktı.