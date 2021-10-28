Üye Girişi
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Isparta'da konuştu Açıklaması

28.10.2021 17:01
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Isparta'da konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde yerel basının gelirlerini artmasını sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde yerel basının gelirlerini artmasını sağlayacaklarını söyledi.

Sarıgül, kentteki programı kapsamında Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği ile Esnaf, Uzman Çavuşlar Federasyonunu ziyaret etti.

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği ziyaretinde yerel basının önemini ve yaşadığı sorunları çok iyi bildiğini belirten Sarıgül, "İnşallah iktidara gelecek ve mahalli basının gelirlerinin artmasını sağlayacağız." dedi

TDP'nin halkın sorunlarını bilen bir parti olduğuna dikkati çeken Sarıgül şöyle devam etti:

"Dertlere derman olmak için yollardayız, geçen hafta Adana, Osmaniye ve Mersin'deydim. 10 aydır ülkemin dört yanında 80'e yakın yeri ziyaret ettim. Her yerde derin bir yoksulluk var, geçim sıkıntısı artık dayanılmaz hale gelmiş, mutfaklarda yangın var. Ülkemizin bir saat dahi beklemeye tahammülü olmayan üç sorunu var. Bunlardan birincisi işsizlik, ikincisi yoksulluk ve pahalılık, üçüncüsü tarımdır. Bunların üçü de eşit önemdedir ve birbiriyle bağlantılıdır. İşsizliği, işsizin sorunu ve suçu olarak görmek yanlış olur. İşsizlik toplumsal bir sorundur. 8 milyon işsizin olduğu bir ülkede bu mesele iş beğenmiyorlar diyerek geçiştirilemez."

" Akdeniz'de Mehmetçik gücünü göstermektedir"

Tarımla uğraşanların küstürülmemesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, çiftçiye makul fiyatlarda gübre temin edilmesini de dile getirdi.

Sarıgül, ABD'nin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları bozacak tek parti olduklarını iddia ederek şöyle konuştu:

"ABD Başkanı Jeo Biden konuşmasında diyor ki, 'Ben Türkiye'deki muhalefet partilerine maddi ve manevi destek vereceğim'. Sen kim oluyorsun da bize destek veriyorsun? Bu ABD Başkanı'nın Türkiye'de hangi partilere destek verdiğini açıklaması lazım. TDP iktidara aday bir siyasi partidir. 'Tam bağımsız Türkiye' diyen bir partidir. ABD'nin maddi ve manevi desteğiyle bir yere gelmeyi reddeden bir partidir. Akdeniz'de Mehmetçik gücünü göstermektedir ve bu durum son derece doğrudur. ABD, Akdeniz'de suları köpürtmek istiyor. TSK, Çanakkale'de, Sakarya'da Dumlupınar'da, Kocatepe'de nasıl ay yıldızlı bayrağımızı astıysa, Akdeniz'de de ABD'nin oyununu bozacaktır."

Sarıgül ayrıca Süleyman Demirel Anıt Mezarı ve Müzesini de ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü 16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada 16:14 Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 16:09 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk
Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:58 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi 12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi

Son Dakika Haberleri
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı         
17:04
Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme         
16:58
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
16:11
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
14:56
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi         
11:54
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 17:09:11. #1.13#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement