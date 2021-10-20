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Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı

20.10.2021 17:25
Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyareti sırasında Türkiye ille Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyareti sırasında Türkiye ille Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin son durağı Nijerya'da temaslarda bulundu. Erdoğan temasları kapsamında Nijerya Devlet Başkanı Muhhamed Buhari ile ikili görüşmenin ardından önce anlaşmaların imzalanması törenine ardından da ortak basın toplantısına katıldı. Anlaşmaların imzalanması töreninde, Erdoğan ve Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Törende, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması', Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı', Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı', Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması', Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 'Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı', Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması' imzalandı. - ABUJA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Nijerya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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