Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, belediyenin devam eden çalışmaları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen toplantıda basın ile bir araya gelen Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevlendirme sonrası belediye çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Yapılan çalışmaların vatandaşa anlatılmadığı zaman yanlış anlaşılmalara yol açtığını ifade eden Sarıibrahim, "Bizim altyapı çalışmalarını parça parça yapmamız mümkün değil. Bütün sistem birbirine bağlı olarak çalışıyor. Bizler bütünden parçaya doğru gidiyoruz" dedi.

Iğdır'ın imar planın sıkıntısına da değinen Sarıibrahim, "Bu şehrin en önemli sorunu imar planıdır. Şehrimizin ortasında da kenarında da imar planı tamamlanmamıştır. İmar planı olmayınca elektrik, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı çalışmalarını da yapmak bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bizler bu şehrin öncesinde yapılmış bütün çalışmalarını yeniden yapıyoruz" diye konuştu.

'Yapılan harcamalar kalem kalem gösterildi'

Belediyeye ait borç dahil yapılan harcamaların kalem kalem olarak gösterildiği toplantıda, belediyeye ait 86,2 milyon TL borcun ödendiği, toplam yatırımın ise 315 milyon TL civarında olduğu ifade edildi. - IĞDIR