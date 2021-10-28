Vali Yazıcı: "Cumhuriyet, Türk Milletinin gücünün tüm dünyaya göstergesidir" - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayınladığı yazılı mesaj ile kutladı. Cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını belirten Vali Yazıcı, "Milletimiz, tarihte eşine pek rastlanmayan bir nitelikte; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekün olarak verdiği destansı mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'i ilan etmiştir" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın yayınladığı mesaj şu şekilde:

"Onurlu Türk milletinin gücü"

Cumhuriyeti tanımlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Büyük Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, istiklal ve istikbali için vermiş olduğu şanlı ve onurlu mücadelesinin sonucu ilan edilen ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Milletimiz, tarihte eşine pek rastlanmayan bir nitelikte; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekün olarak verdiği destansı mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'i ilan etmiştir. Cumhuriyet; her türlü imkansızlığa göğüs gererek, dört bir yanı işgal edilmiş vatan topraklarını vatan sevgisi, inanç ve yüreklerindeki iman ile kanının son damlasına kadar savaşarak kurtaran aziz ve onurlu Türk Milletinin gücünün tüm dünyaya göstergesidir" dedi.

"Umut olmaya devam ediyoruz"

Türk milletinin, Dünyaya umut olduğunu söyleyen Yazıcı, "Hiç şüphem yok ki; Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde Kurtuluş Savaşında yokluk ve yoksulluk içinde Aziz Milletimizin yaktığı istiklal meşalesi, türlü saldırı ve zorluklar karşısında hiç sönmemiş ve sonsuza kadar da sönmeyecektir. Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam etmekteyiz" diye konuştu.

"Milletimiz var olsun"

Cumhuriyet Bayramını kutlayan Vali Yazıcı, "Bugün bizlere ve gençlerimize düşen en büyük görev, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyetimize, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, devletimiz ve güzel vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA