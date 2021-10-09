Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Adana'da "Kozan Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adana'da "Kozan Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı.

Perinçek, Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, büyük sıkıntılardan büyük çözüm çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde çiftçilerle bir araya geldiklerini belirten Perinçek, "Burada Türkiye'nin üretenlerinin, sanayicisinin, esnafının zorluklarını, sıkıntılarını dile getiriyoruz. Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde. Atatürk demişti ki 'Çiftçi bu milletin efendisidir.' Üreten çiftçi Türkiye'nin, bu memleketin efendisidir." dedi.

Perinçek, çiftçiye ucuz mazot, gübre, tohum ve tarım ilacı verilmesi halinde toprakların şenleneceğini ifade etti. Kozan'ın çok büyük bir narenciye üretim merkezi olduğunu dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:

"Ben Kozan Ticaret Odası Başkanı ve Kozan'ın çeşitli yetkilileriyle görüştüm. Kozan'ımızın ve Akdeniz'in narenciyelerini Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç etmek için çeşitli çalışmalar da yaptım. Olay geldi şuraya dayandı, Çinliler diyor ki 'Gıda güvenlik anlaşması yapalım. Türkiye'den gelen portakaldan, limon ve mandalinadan Akdeniz sineği gelemeyecek.' Tedbirleri hep birlikte alalım. Türkiye'nin narenciyesini uygun fiyatlarda Çin'e ithal edelim."