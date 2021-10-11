Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın ziyaretleri - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'un Atakum ve Vezirköprü ilçelerini ziyaret etti.

Erbakan, Atakum ilçesinde bir otelde partililer ile bir araya gelip, esnafı ziyareti etti.

Daha sonra Vezirköprü ilesine geçen Erbakan, ilçe binasında yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile bir araya geldi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da esnafın halkın yanında olarak "Anadolu Buluşmaları" programlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programlarda halkın her kesimi ile buluşarak dertlerine, sıkıntılarına şahit olduklarını ifade eden Erbakan, "Bütün Türkiye'yi gezdiğimizde yine karşılaştığımız bir manzara, milli görüşün geçmişte yaptığı hizmetlere büyük bir özlem duyulduğu, merhum Erbakan hocamızın başbakanlığı dönemindeki bolluk ve bereket dönemine büyük bir özlem duyulduğu ve bu özlemden dolayı da milletimizin Yeniden Refah Partimize, milli görüşe büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdiğidir." dedi.

Parti binası önünde vatandaşlara seslenen Erbakan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında anlatıyoruz. Bizim diğer partilerden farkımız elimizde kapı gibi iş bitirme belgelerimizin olması. Bu referanslarla, iş bitirme belgeleri ile bu tertemiz geçmişimizle çok sağlam, çok güçlü bir geleceği Yeniden Refah Partisi olarak vaat ediyoruz. İş bitirme belgeleri derken neyi kastediyorum. Ne zaman milli görüş iktidar ortağı olmuşsa, ne zaman eline yetki geçtiyse milli görüş, Erbakan hocamız mazlumun, ezilenin, fakirin, gariplerin, dar gelirli milyonların yüzünü güldüren bir yönetim ortaya koymuştur."

Erbakan, konuşmasının ardından esnaf ziyaret etti.