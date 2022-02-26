Polonya'da akaryakıt satışına sınırlama getirildi - Son Dakika
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Polonya'da akaryakıt satışına sınırlama getirildi

26.02.2022 00:13
Polonya'da akaryakıt satışına sınırlama getirildi

Polonyalı vatandaşların, Rusya'nın kendi ülkelerine saldırabileceği korkusuyla akaryakıt stoku yapmak için benzin istasyonlarına akın etmesinin ardından, devlete ait petrol şirketi PKN Orlen akaryakıt satışına limit koydu.

Polonyalı vatandaşların, Rusya'nın kendi ülkelerine saldırabileceği korkusuyla akaryakıt stoku yapmak için benzin istasyonlarına akın etmesinin ardından, devlete ait petrol şirketi PKN Orlen akaryakıt satışına limit koydu.

Polonya halkı, Rusya'nın komşu ülke Ukrayna'ya yönelik saldırılarından endişe duyarak, akaryakıt stoku yapmak için benzin istasyonlarına akın etti. Yetkililerin akaryakıt tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığı açıklamalarına karşın vatandaşlar, depolarını doldurmanın yanı sıra bidonlara da stok yapmaya başladı. Akaryakıt istasyonlarında ortaya çıkan yoğunluk nedeniyle devlete ait petrol şirketi PKN Orlen ise akaryakıt satışına sınırlama getirildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, arabalara tek seferde 50 litre, kamyonlara ise 500 litre akaryakıt doldurma limiti getirildiği bildirildi. Son günlerde yaşanan gelişmeler neticesinde ülkede akaryakıta olan talebin normalin iki katı arttığını kaydedilen açıklamada, kamuya ait araçlara ise herhangi bir sınırlama bulunmadığını ifade edildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu kısıtlamanın akaryakıt istasyonlarındaki yığılmanın giderilmesinden sonra kaldırılacağı ifade edildi. - VARŞOVA

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Togo Cumhuriyeti, Akaryakıt, Benzin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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