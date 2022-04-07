Polonya'dan Rusya'yı destekleyenlerin varlıklarını dondurma kararı - Son Dakika

Polonya parlamentosu, Ukrayna saldırısında Rusya'yı destekleyen kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulmasını içeren yasayı kabul etti. Rusya saldırısını destekleyen sembollerin kullanımı dahil her türlü propaganda faaliyetini suç sayan yasa, Rusya'dan kömür ithalatına da yasak getiriyor.

Polonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları artırdı. Polonya parlamentosunda düzenlenen oturumda, "Ukrayna saldırısına destek verenlerle mücadele ve ulusal güvenliğin korunması konusunda özel çözümler" yasası kabul edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını destekleyen kişi ve kuruluşların Polonya'daki varlıklarının dondurulmasına izin veren yasa 445 parlamenterin "evet" oyuyla kabul edildi. AB yaptırımlarından bağımsız olarak ulusal düzeyde yaptırımların hayata geçirilmesine imkan tanıyacak olan yasaya karşı hiçbir parlamenter karşı oy kullanmazken, aşırı sağcı parti Konfederacja'nın 11 üyesi "çekimser" oy kullandı.

Kömür ithalatı yasaklandı

Rusya'nın Ukrayna saldırısını destekleyen her türlü sembolün kullanımını, her türlü propaganda faaliyetini suç dahiline alan yasa Rusya'dan kömür ithalatını da yasaklıyor. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin karar almasını daha fazla bekleyemeyeceklerini, güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde Rusya'dan kömür ithal edilmesini yasaklayacaklarını bildirmişti.

Müller, Polonya'da devlete ait şirketlerin Rus kömüründen bağımsız olduğunu, buna karşılık Rusya'dan kömür ithal eden özel kuruluşlar bulunduğunu, çıkaracakları yasa ile bunun önüne geçmek istediklerini söylemişti. Yıllık 50 milyon ton kömür ihtiyacının 8 milyonunu Rusya'dan karşılayan Polonya, söz konusu yasakla birlikte oluşacak kömür açığını Avustralya, Güney Afrika ve Kanada'dan karşılamayı planlıyor.

160 milyon zlotiyi aşkın değerdeki Rus varlığı dondurulmuştu

Polonya yine geçtiğimiz günlerde, AB yaptırımları dahilinde ülkede Ruslara ait olarak faaliyet gösteren kişi ve kurumların 160 milyon zlotiyi (yaklaşık 38.5 milyon dolar) aşkın değerdeki varlıklarını dondurmuştu. Anayasa gereği söz konusu varlıkların müsaderesinin mümkün olmadığı ülkede dondurmak suretiyle varlıkların kullanımının önüne geçilmişti. - VARŞOVA