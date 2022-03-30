Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırıyor - Son Dakika
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Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırıyor

30.03.2022 13:33
Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırıyor

Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını bu yılın sonuna kadar durduracağını açıkladı.

Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını bu yılın sonuna kadar durduracağını açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa ve Polonya petrol şirketi PKN Orlen Genel Müdürü Daniel Obajtek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında bu yılın sonuna kadar Rusya'dan petrol alımına son vereceklerini duyurdu. Rus petrolünden büyük ölçüde bağımsız duruma geldiklerini ifade eden Morawiecki, "Rus petrolünü bu yıl sonuna kadar terk etmek için Avrupa'daki en radikal planı sunuyoruz" şeklinde konuştu. Hükümetin bu konuda elinden gelen her şeyi yapacağını aktaran Morawiecki, Swinoujcie'deki doğalgaz ithalat terminali ve inşaatı devam eden Baltık Boru Hattı sayesinde ilerleyen süreçte Rus doğalgazından da bağımsız hale geleceklerini ifade etti.

Avrupa Komisyonu'nu Rus hidrokarbonlarına vergi koymaya çağırarak radikal bir plana ihtiyaç olduğunu belirten Polonya Başbakanı, Rusya'nın doğal gazı bir şantaj aracı olarak kullandığını belirtti.

Polonya Bakanlar Kurulu dün Ukrayna'daki saldırganlığa karşı koymak için özel çözümler içeren yasa tasarısı çerçevesinde Rusya'dan kömür ithalatını ülke genelinde yasaklayan bir düzenlemeyi kabul etmişti. Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin yıllık 50 milyon ton kömür ihtiyacının 8 milyonunu Rusya'dan karşıladığını, söz konusu yasakla birlikte ortaya çıkacak kömür açığının Avustralya, Güney Afrika ve Kanada'dan karşılanacağını duyurdu. - VARŞOVA

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Polonya, Petrol, Kömür, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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