Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti

24.02.2022 10:21
Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Polonya, Ukrayna'ya olan tüm uçuşların iptal edildiğini ve Ukrayna'nın Kiev, Odessa ve Lviv şehirlerine giden uçakların ise güvenli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

Polonya, Ukrayna'ya olan tüm uçuşların iptal edildiğini ve Ukrayna'nın Kiev, Odessa ve Lviv şehirlerine giden uçakların ise güvenli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

Polonya'daki LOT Havayolları, Ukrayna'ya düzenlenen tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı (PAZP) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması dolayısıyla Ukrayna'ya seyir halinde bulunan sivil uçakların güvenli bölgelere yönlendirildiği bildirildi.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) dün yaptığı açıklamada havayolu şirketlerini Ukrayna üzerinden gerçekleştirecekleri uçuşlardan kaçınmaları, Belarus-Ukrayna ve Rusya-Ukrayna sınırlarında 185 kilometre çapındaki hava sahası boyunca aşırı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Ukrayna'nın hava trafik kontrol kurumu Ukraeroruch ise Rusya'nın operasyona başlamasının ardından internet sitesinden yaptığı duyuruda "yüksek güvenlik riski" dolayısıyla Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlar için kapatıldığını açıklamıştı. - VARŞOVA

YORUMLAR
500
Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı! Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı! İhracata yeni bir ürün eklendi... Mini lahananın tanesi 10 lira İhracata yeni bir ürün eklendi... Mini lahananın tanesi 10 lira

Polonya, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 İnsanlar Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement