Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı - Son Dakika
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Politika

Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı

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Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, bir restoranın önünden geçerken müşterinin masasındaki patates kızartmasından aldı. Bu hareketi, De Sousa hakkında çıkan bir yazıyı hatırlatan mizansen sosyal medyada büyük ilgi gördü. De Sousa, 2016'da yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmiş ve 2021'de yeniden seçilerek 5 yıl daha görevde kalmıştı.

07.05.2024 12:49
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Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, bir restoranın önünden geçerken müşterinin masasındaki patates kızartmasından aldı. 76 yaşındaki De Sousa'nın bu hareketi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Portekizli siyasetçinin seçimi kazanmadan önce hakkında çıkan bir yazıyı istinaden bu mizanseni ortaya çıktı. De Sousa için "siyasetçiyken restorana gelir, barda oturur. Milletin patates kızartmasından otlanırdı" diye yazı çıkmıştı.

3 YIL ÖNCE YENİDEN SEÇİLDİ

Portekiz'de Ocak 2021'de gerçekleşen ve 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 60,7'sini alan De Sousa, ikinci tura gitmeye gerek kalmadan 5 yıl daha görevde kalmıştı.

Ülkede ana muhalefette olan Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) bir dönem (1996-1999) başkanlığını da yürüten De Sousa, 2016'da yapılan seçimlerde PSD'nin adayı olarak yüzde 52 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

MARCELO REBELO DE SOUSA KİMDİR?

1948 doğumlu Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Lizbon Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, anayasa hukuku ve idare hukuku alanında uzmanlaştı. Portekiz'deki çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev aldı, ayrıca gazetecilik yaptı. Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi olarak bu partiden milletvekili seçildi. 1982 yılında Parlamento İşleri Bakanı oldu ve bir yıl bu görevi sürdürdü.

1996 yılında PSD genel başkanı oldu 1998 yılında Halk Partisi ile Demokratik İttifak adı verilen ittifakı oluşturdu ancak Halk Partisi'nin lideri Paulo Portas ile aralarında çıkan anlaşmazlığın üzerine 1999'da parti başkanlığından istifa etti.

Portekiz Cumhurbaşkanı Aníbal Cavaco Silva tarafından 2006 yılında Danıştay üyeliğine atandı, ayrıca 2000-2001 yılları arasında da Danıştay üyeliği görevinde bulundu.

2016 yılında yapılan Portekiz cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup PSD tarafından desteklendi. İlk turda cumhurbaşkanı seçildi ve 9 Mart 2016 tarihinde görevine başladı.

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Son Dakika Politika Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı - Son Dakika

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