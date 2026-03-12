Prof. Dr. Ozan Örmeci: ABD kamuoyu savaşa karşı, çatışma haftalar içinde bitebilir - Son Dakika
Prof. Dr. Ozan Örmeci: ABD kamuoyu savaşa karşı, çatışma haftalar içinde bitebilir

12.03.2026 16:01
Uluslararası Politika Akademisi Koordinatörü Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ozan Örmeci, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD-İsrail-İran savaşını değerlendiren Örmeci, ABD kamuoyunun büyük ölçüde savaşa karşı olduğunu söyledi. Örmeci ayrıca savaşın birkaç hafta içinde sona erebileceğini ve ABD'nin Orta Doğu'daki temel amacının İsrail'i korumak olduğunu ifade etti.

ABD-İsrail-İran hattında yaşanan gerilim dünya gündeminin merkezinde yer alırken, Uluslararası Politika Akademisi Koordinatörü Prof. Dr. Ozan Örmeci çatışmanın askeri ve siyasi boyutlarını değerlendirdi.

"ABD KAMUOYU GENEL OLARAK SAVAŞA KARŞI"

ABD'nin dünya siyasetinde belirleyici bir aktör olduğuna dikkat çeken Örmeci, Amerikan kamuoyunun savaş politikalarına mesafeli yaklaştığını söyledi. Örmeci, "ABD, dünya siyasetini belirleyen temel aktör" ve "ABD kamuoyu genel olarak savaşa karşı" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN GÜCÜ ASKERİ ANLAMDA BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTILDI"

İsrail ve ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıların İran üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirten Örmeci, "ABD ve İsrail'in saldırıları çok etkili oldu" dedi. İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığını vurgulayan Örmeci, "İran'ın gücü askeri anlamda büyük ölçüde azaltıldı" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE BİTEBİLİR"

Savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Örmeci, çatışmanın çok uzun sürmeyebileceğini dile getirdi. Örmeci, "Trump savaşı uzatmak istemiyor" ve "Savaş birkaç hafta içerisinde bitebilir" ifadelerini kullanarak ABD ile İsrail'in savaş konusundaki yaklaşımının farklı olabileceğini belirtti. Ayrıca "İsrail savaşa devam etmek isteyecek, ABD ise savaşı durdurmak isteyecektir" diyerek taraflar arasındaki stratejik ayrışmaya dikkat çekti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

