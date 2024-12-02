Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi - Son Dakika
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Politika

Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Engelsiz Türkiye'' programında sahneye çocukların gelmesinin ardından sahnenin altında bulunan birini azarladı. O anlarda Erdoğan'ın çocukları işaret ettiği ve sinirlendiği görüldü.

02.12.2024 16:34  Güncelleme: 16:40
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"Engelsiz Türkiye" programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklar sahneye çıktığı sırada sahnenin altında bulunan birini azarladı.

ERKEN MÜDAHALE SİSTEMİ GELİYOR

Öte yandan programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "0-8 yaş aralığındaki özel gereksinimli evlatlarımızın ihtiyaç duydukları hizmetleri etkili şekilde alabilmeleri için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi yıl bitmeden pilot olarak hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Engelsiz Türkiye programı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 81 ilimizdeki milyonlarca engelliyi temsil eden programımızı teşrif eden tüm kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü şimdiden tebrik ediyor, kendileriyle birlikte aileleri ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Burada bulunan engelli kardeşlerimin şahsında varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum.

Malumunuz, Birleşmiş Milletler öncülüğünde tüm dünyada kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli insanların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü noktasında en önemli husus, bu konuyu her fırsatta gündeme taşımak suretiyle toplumsal hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir.

"SAMİMİ DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Şurası bir gerçek ki, engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilir, mesuliyet duygusunu ne kadar yaygınlaştırabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz, o derece başarılı olabiliriz. Bu bakımdan siyasi, sivil toplum ve hükümet olarak sosyal aktivitelerle, kültürel projelerle toplumsal bilinci artıran kampanyalarla hep beraber engelli kardeşlerimizin gündemine sahip çıkmamız, bu yönde atılan adımlara iştirak etmemiz, samimi destek vermemiz gerekiyor.

22 yıldır Türkiye'de değişimin ve dönüşümün öncülüğünü yapan AK Parti, toplumun her kesimini bu mücadeleye dahil etmek için öncü, örnek ve sürdürülebilir politikalar oluşturmaya devam ediyor. Partimizin düzenlediği bu programın da engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırma ve toplumla bütünleşmelerini sağlama çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Bu anlamlı programı tertipleyen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'mıza teşekkür ediyor, Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum.

"TÜRK BEKLENENDİR, TÜRK YOLU GÖZLENENDİR"

Gölgesinde yaşamaktan bahtiyarlık duyduğumuz medeniyet çınarımızın kökleri yüzlerce yıl ötesine uzanıyor. Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan bu medeniyetle biz farklı coğrafyalara iyiliği, adaleti, şefkati ve merhameti taşıdık. 'İnsan insanın kurdudur' yerine 'İnsan insanın yurdudur' dedik ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ettik. Bugün gönül coğrafyamızda hangi evi ziyaret etseniz orada mutlaka Türkiye'ye dua eden, bu millete selam gönderen, bizleri ve ecdadı hayırla yad eden insanlarla karşılaşırsınız. 'Türk beklenendir', 'Türk yolu gözlenendir' tespitinin kuru bir hamaset değil güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Biz de yurt dışı seyahatlerimizde defalarca şahitlik ettik. Bu elbette ki parayla, güçle, zorla elde edilebilecek bir paye değildir."

Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Lütfen kendinizi yormayın reisim, yol uzun ve meşakkatli, bizi zihniyeti bozuk CHP ellerine bırakma. Düşünmek bile istemiyorum. 71 100 Yanıtla
  • Sk 06:
    yalan dolan Recep 54 70 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Sende bu halkı sinirlendiriyorsun.Bay Reco.Emekliyim hakkımı kim yediyse ne bu dünyada yüzü gülsün, ne öteki dünyada gülsün,zaten bu kadar zulmün öteki dünyada yüzün gülmez zaten. 59 39 Yanıtla
  • McA !:
    Bu adamdan Bi tek nefret eden, tiksinen ,görmeye tahammül edemeyen benmiyim? Yalnız değilsem beğeni sayısı anket gibi olsun arkadaşlar da o da anlasın kaç kişiyiz 41 47 Yanıtla
  • 7 İphone:
    Reco kafa bu beden seni taşımıyor artık dinlen 33 33 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Adam durmaksızın Dünya'nın her karışını ülkesi için çalışarak geçiriyor tam bir devlet adamı . 33 22 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Kizdirmayin agayi 19 26 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    MUZAFFER kışlık makarna kömür günlük dürüm ayran 100 tl ni almışsın sanırım dızolar siziiii 15 15 Yanıtla
  • Faysal Turunç:
    Demek ki emekliye bir daha hakkını vermeyecek. Bu siyasetle şimdiden zemin hazırlanıyor. Dünyada herkesin gözü bizde zaten. Keşke dünya sevdiği kadar siz de sevseydiniz de biraz sömürüden uzak kalsaydınız. Milyonlar açtıt aç. 9 2 Yanıtla
  • Adem Yasemin Eskisan:
    Bu ülke bu halk uyanmadıkça bu kişilerin ne olduğunu görmek istemiyorsa sonları kötü olur ?? 6 1 Yanıtla
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