Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı - Son Dakika
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Politika

Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

Protesto gösterisine katılan CHP\'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik Saraçhane'deki protesto gösterilerine katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yaşanan arbede sırasında polis müdahalesiyle karşılaştığını duyurdu. "Vatandaş, anayasal haklarını kullandığı için coplanamaz. Sokakta adalet isteyen insanlar, düşman değil; bu ülkenin onurudur" diyen Tanal vücudundaki yara izlerinin görüntülerini paylaştı.

24.03.2025 10:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken protesto gösterileri Türkiye'nin neredeyse her yerinde devam ediyor.

ARBEDE SIRASINDA YARALANDI

İstanbul Saraçhane'deki gösterilere katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise polisle yaşanan arbede sırasında yaralandığı görüntüleri paylaştı.

Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

CHP'Lİ TANAL: 48 SAATTİR SAHADAYDIM

X hesabından vücudundaki yara izlerini paylaşan CHP'li Tanal şu ifadeleri kullandı; "Tam 48 saattir sahadaydım. Çağlayan Adliyesi'nden Saraçhane'ye, oradan tekrar adliyeye… Evime dahi uğrayamadım, üzerimi başımı değiştiremedim. Polis saldırısı sırasında gömleğim yırtıldı ve bu sabah üzerimi çıkardığımda, gömleğimin tam altında kalan bölgede darp izlerini, çizikleri, morlukları gördüm. Bu izler; yalnızca fiziksel bir saldırının değil, aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokrasiye yönelik bir saldırının izleridir.

Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

"BU HUKUKSUZLUĞUN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

Şunu herkes bilsin: Türkiye bir polis devleti değildir! Vatandaş, anayasal haklarını kullandığı için coplanamaz! Sokakta adalet isteyen insanlar, düşman değil; bu ülkenin onurudur! Bu saldırı sadece bedenimde değil, hukuk devletinin ruhunda da derin bir yara açmıştır. Bu hukuksuzluğun ve vesayet zihniyetinin peşini asla bırakmayacağım!"

Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

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Son Dakika Politika Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Erbay Mercan:
    polisimizin elleri dert görmesin... 134 17 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Çok fifi yani 117 12 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ne kadar çok yemişki kafa ile vücut birleşmiş ayıp ayıp birazda fakir fukaraya bırakın hepsiniz siz yemeyin. 92 8 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    az bile yapmışlar buna 84 8 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    Eski yara, nerede yaptıysa, rahat durmuyor zaten 80 10 Yanıtla
  • Trabzon:
    BENDE DİYORDUM BUNUN SESİ ÇIKMIYOR AHAN DA ÇIKTI 66 6 Yanıtla
  • ebrar465858:
    kedi gtünü görmüş yara zannetmiş seninki de o misal 65 7 Yanıtla
  • Efem0909:
    Dokunulmazlığım var diye öne geçmiş biraz dokunmuşlar Zaten bu ülkede önce şu milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması lazım 58 6 Yanıtla
  • 19971997:
    toplu lgbt de çizdirmiştir 31 5 Yanıtla
  • Bizim Kızlar Herşey:
    Çağlayan adliyesinde polise mukavemet yaparak bariyerleri zorla geçmek istedi ve bu yaraları kendi yaptı. Polise suc atiyor. Polis hic mudahale etmdi. 8 0 Yanıtla
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