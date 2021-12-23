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Putin: "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar" - Son Dakika

Putin: "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar"

23.12.2021 18:03
Putin: "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021 yılsonu toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayarak, Avrupa ülkelerinin doğalgaz sorunu hakkında "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021 yılsonu toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayarak, Avrupa ülkelerinin doğalgaz sorunu hakkında "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2001 yılından beri düzenlenen basın toplantısında bu yıl da önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle gazetecilerin sorularını internet üzerinden cevaplayan Putin, bu yıl düzenlenen basın toplantısını PCR testinden geçen 507 medya temsilcisi ile yüz yüze gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'nın yanındaki Manej Sergi Salonu'nda yapılan toplantıda Putin, Avrupalı ülkelerin yaşadığı doğalgaz sorunu hakkında Batılı ülkelerin çabalaması gerektiğini belirterek, "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar, onlara zamanında müdahale etsinler ve akıllı olduklarını düşünmesinler. Kendi kendilerine çıkardıkları sorunları kendileri çözmeli. Biz yardıma hazırız ve bunu yapacağız" dedi. Rusya ile yaşadığı sorunların ardından doğalgazı Rusya'dan değil de Batılı ülkelerden almaya başlayan Ukrayna'nın fiyatları arttırdığını söyleyen Putin, "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da, Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor" dedi.

Gazetecilerden gelen Rus muhalif lider Aleksei Navalny davasındaki süreçle ilgili soruya cevap olarak ise Putin, Batılı ülkeleri eleştirerek "Bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Cevaplayacak soru olmadığına göre bu sayfayı geçelim. Rusya Başsavcılığı üzerinden resmi olarak birçok kez talepte bulunduk. Zehirlenme vakasını doğrulayan materyalleri verin dedik. Yok, bir tane bile materyal yok. Bunu neyle açıklayabiliriz" dedi.

"Eski bir ABD Başkanı bu kararın bir hata olduğunu söyledi"

Putin, düzenlenen basın toplantısında ABD'nin aldığı Pekin Kış Olimpiyatlarına karşı "diplomatik boykot" kararı eleştirerek, "Sporu bazı acil siyasi sorunları çözmek için kullanmaya çalışmak bir hata. Biz sporun siyasete alet edilmesine her zaman karşı çıktık. Çin'in diplomatik ve siyasi olarak boykot edilmesi Çin'in kalkınmasını dizginleme girişimleriyle alakalı. Başka hiçbir neden yok ve olamaz. Spor da sanat gibi insanları birleştirmeli. Bu karar kabul edilemez ve yanlıştır. Eski bir ABD başkanı ile konuştum ve Los Angeles ve Moskova boykotlarının ABD tarafından yapılan en büyük hata olduğunu söylemişti. Ancak, ABD aynı hatayı sürdürmeye hala devam ediyor. Bunun sebebi Çin'in büyümesini engellemektir. Çin'in gelişimini engelleyemezler. Çünkü, Çin'in satın alma gücü parite açısından ABD'den daha büyük. Ama şunu anlamalısınız. Çin tüm açılardan dünyanın bir numaralı ekonomisi olacak" dedi.

"İslam'ı kabul eden insanların din özgürlüğüne ve kutsal duygularına saldırıdır"

Rusya lideri Putin, ikinci dünya savaşında ölen Rus askerler için oluşturulan internet sitesine yapılan siber saldırılar hakkında açıklamada bulurken Hz. Muhammed (SAV) üzerinden de örnek verdi. Bu yapılanın kutsal duygulara saldırı olduğunu savunan Putin, "Ölümsüz alay için oluşturulan web sitesine Hitler'in veya Himmler'in fotoğraflarını koymak ifade özgürlüğü müdür? Hz. Muhammed'e yapılan ifade özgürlüğü müdür? sanmıyorum. Bu İslam'ı kabul eden insanların din özgürlüğüne ve kutsal duygularına saldırıdır" dedi.

Basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü

Geçtiğimiz yıl video konferans yoluyla toplantı 4 saat 29 dakika sürerken bu yılki basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü. Toplam 507 Rus ve uluslararası gazeteci toplantıya katılırken 44 gazeteci Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iç ve dış politikaya dair sorular yöneltti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen toplantıya katılan gazeteciler, salona girişte özel dezenfektan kabininden geçerek her salonunda sosyal mesafe kuralına göre hazırlanan sandalyelerde yer aldı. - MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Doğalgaz, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin: 'Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar' - Son Dakika


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