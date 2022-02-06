Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (3) - Son Dakika

IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede, Irak Başbakanı Kazımi, Kovid- 19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından Kazımi'ye teşekkür etti.

DOWN SENDROMLU SPORCULARDAN DESTEK VİDEOSUDown Sendromlu sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' demek ve moral vermek için hazırladıkları videoda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ulaşan videoyu Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, videonun açıklamasında şöyle dedi:

"Canım yavrularım, gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız."