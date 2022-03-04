Putin: "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok" - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok"

04.03.2022 15:13
Putin: "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunduğu konuşmasında, "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunduğu konuşmasında, "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme törenine video konferans yoluyla katıldı. Törende konuşan Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Arktika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz" diyerek bu önlemlerin hem bölge hem de tüm Rusya'da sosyal ve ekonomik yönden fırsatlar doğuracağını söyledi.

"Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok"

Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılardan sonra Batılı ülkelerden kendilerine yönelik ekonomik yaptırımlara da karşılık veren Putin, "Eğer birileri Rusya ile iş birliği yapmak istemezse de her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz" dedi. Putin, "Tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok, onlara durumu tırmandırmamalarını, herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim. Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz. Durumu tırmandırmak veya ilişkilerimizi daha da kötüleştirmek için bir neden görmüyoruz. Tüm eylemlerimiz yalnızca Rusya'ya karşı birtakım dostça olmayan adımlara yanıt olarak gerçekleştiriliyor. Herkes ilişkileri normalleştirmeyi düşünmeli" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir Putin: 'Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok' Putin: 'Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok'

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Kaliningrad, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin: 'Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok' - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:24:50. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement