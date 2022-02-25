Putin ve Macron telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Putin ve Macron telefonda görüştü

25.02.2022 00:14
Putin ve Macron telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından ardında telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından ardında telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransız tarafının inisiyatifiyle düzenlenen Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesi sırasında, Ukrayna çevresindeki durum hakkında ciddi ve açık bir görüş alışverişi yapıldı" denildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron'a Rusya'nın Ukrayna saldırısının nedenleriyle alakalı kapsamlı bir açıklama yaptığı ifade edildi.

Putin, gün içinde Pakistan Cumhurbaşkanı Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yüz yüze, Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek! Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek! Son dakika haberleri: Putin: 'ABD ve NATO'nun Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı... Son dakika haberleri: Putin: 'ABD ve NATO'nun Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı... Erdoğan ve Putin, Rusya-Ukrayna krizini görüştü Erdoğan ve Putin, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin ve Macron telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
23:29 İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi
23:28 TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti
23:13 Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti
22:59 Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı hayatını kaybetti
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 00:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Putin ve Macron telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement