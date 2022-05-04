Putin ve Macron telefonda görüştü - Son Dakika
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Putin ve Macron telefonda görüştü

04.05.2022 00:57
Putin ve Macron telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Putin, görüşmede Ukrayna'yı tutarsızlıkla suçlayarak buna rağmen Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron telefonda görüştü. Görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğü belirtilirken, liderlerin Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumu ele aldıklarını belirtilerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin varılan anlaşmaya göre Mariupol'un kurtarılması ve Azovstal fabrikasında milliyetçiler tarafından tutulan sivillerin tahliyesi de dahil olmak üzere Donbass cumhuriyetlerini savunmak için özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi" denildi.

Putin'in Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya yapılan silah desteğini de eleştirdiği vurgulanan açıklamada, "AB üye devletlerinin Ukrayna güvenlik güçlerinin savaş suçlarını görmezden gelmelerine, Donbass şehir ve kasabalarına yönelik yoğun bombardıman ve bunun sonucunda sivillerin ölmesine dikkat çekilmektedir. Batı'nın, Kiev makamları üzerinde uygun bir etki uygulayarak ve ayrıca Ukrayna'ya silah tedarikini durdurarak bu vahşeti durdurmaya yardımcı olabileceği kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

Putin'in Macron'a Ukrayna'nın tutarsız olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in tutarsızlığına ve ciddi şekilde çalışma konusundaki isteksizliğine rağmen, Rus tarafının hala diyaloğa açık olduğunu vurgulayarak, Ukraynalı temsilcilerle müzakereye yönelik ilkeli yaklaşımların ana hatlarını çizdi. Fransız tarafı, küresel gıda güvenliğini sağlama konusunda ortaya çıkan sorunla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda Vladimir Putin, bu konudaki durumun öncelikle Batılı ülkelerin yaptırım önlemleri nedeniyle karmaşıklaştırdıklarını vurgulayarak, küresel lojistik ve ulaşım altyapısının engelsiz işleyişinin önemine dikkat çekti" denildi.

Putin'in ayrıca, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanan Macron'u tebrik ettiği açıklandı. - MOSKOVA

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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