Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu - Son Dakika
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Politika

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete ara zamma kapıları kapatmasının ardından milyonlarca çalışanın hayali suya düştü. Alım gücü düşen vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanırken milletvekili ve bakanların maaşlarında ciddi bir artış olacak.

05.07.2024 10:10
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Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda aylık enflasyon bir yılın en düşük seviyesinde yüzde 1.64 olarak geldi. SSK ve Bağkur emeklilerinde kök maaşı 8 bin TL ve altında olanları 'sıfır zam' tehlikesi beklerken asgari ücretli için de ara zamda kapılar kapandı. Bakanlar ve milletvekillerini ise temmuzda yaklaşık 28 bin TL zam bekliyor.

1 YILDA 76 BİN LİRA ZAM

Sözcü'de yer alan habere göre, bakan maaşlarına son bir yılda yapılan zam tutarı 76 bin lirayı buldu. Bir bakan maaşı 8.5 asgari ücretten 10 asgari ücrete, 14.5 emekli aylığından 17.3 emekli aylığına yükseltildi.

17 ASGARİ ÜCRETE TEKABÜL EDİYOR

Hem bakan maaşı hem de milletvekili emekli aylığı alanların geliri 47 bin lira zamla 241 bin liradan 288 bin liraya çıktı. Bakanların maaşı temmuz zammıyla 17 asgari ücrete çıkarılmış oldu. Milletvekilleri ise 27 bin 398 lira zam bekliyor.

4 MİLYON EMEKLİYİ BEKLEYEN SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Öte yandan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre; emekliye yüzde 24,73, memura ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak. Ancak bu orana göre yaklaşık 4 milyon emekli hiç zam alamayabilir.

KÖK MAAŞ DETAYI

Emekli zamları kök maaşa göre belirleniyor. Şu an en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emekliler, devlet desteği ile 10 bin lira aylık alıyor. Şu an için en düşük emekli maaşının güncellenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hükümet en düşük emekli maaşında bir güncelleme yapmazsa kök maaşı 8 bin TL ve altında olan emekliler sıfır zam alacak. Maaşları yine 10 bin lira olmaya devam edecek.

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Son Dakika Politika Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Esma Dizemen: sayın millet vekilleri. halk sizi seçiyor diye bu kadar halk düşmanı olmayın 40 1 Yanıtla
  • Mustafa: Vay garibana 32 2 Yanıtla
  • Adles Remo: Ben asgari ücret değil 40 bin maaş alıyorum ve geçinemiyorum, herşey çok pahalı, kira, faturalar, mutfak masrafları derken ayın ortasında para bitiyor, ek iş arıyorum, bırakın dışarda yemek yemeyi çocuklarla hadi gelin bir dondurma yemeye gidelim diyemiyorum, 4 kişi 3 er top dondurma alsak 350 lira, ne olacak biz? 16 2 Yanıtla
  • Oooo: İktidar ters orantıyla milleti emeklilikten soğuttu. Emeklilik problemini kökten çözdü:) 16 2 Yanıtla
  • Osman Bicer: Oy verip seçenler bir daha ki seçimde bu haberleri unutacağı için sizde kendinizi yorup bizim de sinirimizi bozup yapmayın bari bu haberleri 12 2 Yanıtla
  • Turkoğlu null: Eğer varsa Hakkım Helal Olmasın 12 0 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Bahçeli herkese sahip çıkıyor emekliye emekçiye neden sahip çıkmıyor 7 1 Yanıtla
  • Sönmez Yalçın: Milletin vekili halkının yararına meclistedir .Bizler siz milletvekillerini seçtik.İçinizde babayiğit varsa çıkar kürsüye bizler bu maaş artışını kabul etmiyoruz,istemiyoruz diyebiliyor mu ? 8 0 Yanıtla
  • Ali null: 450 MİLLETVEKİLİ NE YAPIYORDU BİRDE 600 YAPTILAR NİÇİN ANLAYAN VARSA BİR YAZSA EL KALDIR İNDİRDEN BAŞKA 8 0 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: bana sorarsan 300 millet vekili bile çok ne iş yapıyorlar birde 20 yıl yapmayan emekli olmamalı 0 0
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