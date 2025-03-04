Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim - Son Dakika
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Politika

Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla araması, dikkatleri bu yöne çevirdi. Bu gelişme sonrasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, önemli bir paylaşımda bulunarak 9 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın tahliye edileceğini iddia etti.

04.03.2025 10:56  Güncelleme: 11:11
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silah bırakma" çağrısı ile başlayan yeni sürecin ilk adımını atan Bahçeli'nin tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesi yeni bir siyasi süreç başlattı.

BAHÇELİ, DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Demirtaş, geçen gün yaptığı açıklamada sürece destek verdiğini belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmişti. Bahçeli bunun üzerine eşinin ameliyatı için özel izinle hastanede olan Demirtaş'ı Sırrı Süreyya Önder'in telefonundan aramıştı. Bahçeli'nin de öncelikle Başak Demirtaş için geçmiş olsun dileklerini ilettiği, ardından başlatılan sürece katkılarından ve son olarak yaptığı açıklamadan dolayı Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi.

SÜRECİN BAŞINDA "DEMİRTAŞ'IN EDİRNE DÖNEMİ SONA ERMELİDİR" DEMİŞTİ

Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 1 Mart'ta yaptığı paylaşımda ise, "Bu hafta içi Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir. Demirtaş'ın Edirne dönemi sona ermelidir. Kendisi 8.5 senedir hapiste olduğu halde barış için bu olgunluğu ve bilgeliği gösterebilecek muhalif Türk siyasetçi yok bu ülkede. Demirtaş, Kürt olduğu için bu kadar bilge bir insan…"

"VALİZLERİNİ TOPLA SELAHATTİN KARDEŞİM"

Kütahyalı son paylaşımında sözlerini daha ileriye taşıyarak, "Valizlerini topla be Selahattin kardeşim… Biricik aşkın, sevgilin, eşin Başak Hanım'a kavuşmana ramak kaldı… 2009 senesinde seninle Batman'da tanıştığımız ve birlikte kurdele keserek Aram Tigran Parkı'nı açtığımız gün kadar gepegenç ruhunla siyaset yolculuğuna devam edeceksin" dedi.

Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Edirne, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Galatasaray 1905:
    Selahattin Demirtaş adam gibi adamdır 157 203 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    Akp hdp ile birlikte olup anayasayı değiştirecek sırf cumhurbaşkanı bi dönem daha aday olabilsin diye. yaptıklarının% 1 ini chp yapsaydı hainler vatan elden gidiyo derlerdi. hakkımı helal etmiyorum bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket bu hükümettir 269 57 Yanıtla
  • Serhat Şahin:
    KİMLEEEER KİMLEERLE BERABERRR... 261 44 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    sehit ailelerini ve gazilerimizi iceri almayı planlıyorlarmıs. 181 75 Yanıtla
  • 124212421:
    şaşırdıkmı hayıırr 158 29 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    muhtemelen Bahçeli öldü bunu ne kadar gizleyebilirler asıl merak edilmesi gereken konu bu 106 34 Yanıtla
  • Cenk:
    Demek ki İktidar isteğince içeridesin, isteğince dışarıdasin. Allah'ın adaleti, Anayasa değil AKP nin adaleti önemli. Ahmet Türkü PKK ile işbirliğinden görevden uzaklaştırıyorsun, sonrada Devlet adına Bölücü örgütle görüşmeler yaptırıyorsun. Tek dertleri tekrar tekrar iktidarda kalmak. 118 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Şaşırtıcı olur. Devlet Bey, 2022 de CeHaPe apoyu ve seloyu çıkartacak diye gırtlak parçalıyordu. Demek ki hayır benim kafamda bir plan var onları ben çıkaracağım diyeymiş. İşi CeHaPe ye bırakmamak içinmiş. 114 7 Yanıtla
  • 152952:
    yarında tutar fetocular derse bizde barış istiyoruz o zaman bu işin çivisi çıkar geri çakmakta zaman alır 70 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    bahcelı neden 40 yıldır emeklı olmuyor 72 3 Yanıtla
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