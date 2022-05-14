Rize-Artvin Havalimanı açılışında Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu fotoğrafı dikkat çekti - Son Dakika

Son dönemde Türk siyasetinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yakınlaşması en çok konuşulan konulara dahil olmuştu. Son olarak bugün Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesinde çekilen bir fotoğraf da bu kapsamda değerlendirildi.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Açılışa katılmak üzere Ankara'dan Rize'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açılış gününe damga vurdu.

Paylaşımda MHP Lideri Bahçeli'nin arkasında yer alan Soylu paylaşımına, "Milletimizin bir gurur gününe, bir muştusuna, Rize Havalimanı'nın açılışına, Ankara'dan Rize'ye Sn. Büyüğümüz MHP Gn. Bşk. Dr. Devlet Bahçeli, BBP Gn. Bşk. Sn. Mustafa Destici, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Celal Adan Bey ve arkadaşlarımızla gidiyoruz. Hayırlı olsun" notunu düştü.