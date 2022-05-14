Rize-Artvin Havalimanı açılışında Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu fotoğrafı dikkat çekti - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı açılışında Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu fotoğrafı dikkat çekti

14.05.2022 15:05
Rize-Artvin Havalimanı açılışında Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu fotoğrafı dikkat çekti

Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birlikte fotoğraf vermesi dikkat çekit. Aynı uçakta çekilen fotoğrafı Bakan Soylu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Milletimizin bir gurur gününe Sayın Büyüğümüz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gidiyoruz." notunu düştü.

Son dönemde Türk siyasetinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yakınlaşması en çok konuşulan konulara dahil olmuştu. Son olarak bugün Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesinde çekilen bir fotoğraf da bu kapsamda değerlendirildi.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Açılışa katılmak üzere Ankara'dan Rize'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açılış gününe damga vurdu.

Paylaşımda MHP Lideri Bahçeli'nin arkasında yer alan Soylu paylaşımına, "Milletimizin bir gurur gününe, bir muştusuna, Rize Havalimanı'nın açılışına, Ankara'dan Rize'ye Sn. Büyüğümüz MHP Gn. Bşk. Dr. Devlet Bahçeli, BBP Gn. Bşk. Sn. Mustafa Destici, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Celal Adan Bey ve arkadaşlarımızla gidiyoruz. Hayırlı olsun" notunu düştü.

Rize-Artvin Havalimanı açılışında Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu fotoğrafı dikkat çekti
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Son Dakika Politika Rize-Artvin Havalimanı açılışında Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu fotoğrafı dikkat çekti - Son Dakika


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