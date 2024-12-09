Rize Valisi\'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP\'li ismi küplere bindirdi

Politika

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf karesi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tepkisini çekti.

"TEK PARTİ DEVLETİNİN FOTOSU"

Fotoğrafta; Yılmaz Katmer'in yanı sıra AK Parti Rize milletvekilleri Muhammet Avcı ve Harun Mertoğlu ile AK Partili Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in, Rize Valisi Selim Baydaş'ın kullandığı otomobilde yolculuk yaptığı görülüyor. Katmer'in paylaşımını X hesabında yeniden paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fotoğrafı "Tek parti devletinin fotosu" diye tanımlayarak şunları yazdı: "Aracı kullanan Rize Valisi Selim Baydaş. Yanındaki AKP Rize milletvekili Muhammet Avcı. Arkadakiler: AKP Rize milletvekili Harun Mertoğlu, Rize AKP Belediye Başkanı Rahmi Metin, AKP Rize İl başkanı Yılmaz Katmer (fotoğrafı sosyal medyada paylaşan).

"TAHAMMÜL EDİLECEK BİR FOTOĞRAF DEĞİL"

O kadar fütursuzlaşmışlar ki AKP il başkanı bunu sosyal medyasında kullanıyor. Vali, AKP'nin takımına şoförlük yapıyor. Tahammül edilebilecek bir fotoğraf değil, çekilmesi ciddi skandal, bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasında tereddüt duymayan ruh hali de başka bir skandal."