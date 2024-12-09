Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi - Son Dakika
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Politika

Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi

Rize Valisi\'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP\'li ismi küplere bindirdi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın AK Parti Rize Milletvekilleri ile birlikte bir araca binip şoförlük yapması CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tepkisini çekti. Günaydın bu kare için ''Tek parti devletinin fotosu'' tanımını yaptı.

09.12.2024 10:06
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AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf karesi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tepkisini çekti.

"TEK PARTİ DEVLETİNİN FOTOSU"

Fotoğrafta; Yılmaz Katmer'in yanı sıra AK Parti Rize milletvekilleri Muhammet Avcı ve Harun Mertoğlu ile AK Partili Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in, Rize Valisi Selim Baydaş'ın kullandığı otomobilde yolculuk yaptığı görülüyor. Katmer'in paylaşımını X hesabında yeniden paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fotoğrafı "Tek parti devletinin fotosu" diye tanımlayarak şunları yazdı: "Aracı kullanan Rize Valisi Selim Baydaş. Yanındaki AKP Rize milletvekili Muhammet Avcı. Arkadakiler: AKP Rize milletvekili Harun Mertoğlu, Rize AKP Belediye Başkanı Rahmi Metin, AKP Rize İl başkanı Yılmaz Katmer (fotoğrafı sosyal medyada paylaşan).

Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi

"TAHAMMÜL EDİLECEK BİR FOTOĞRAF DEĞİL"

O kadar fütursuzlaşmışlar ki AKP il başkanı bunu sosyal medyasında kullanıyor. Vali, AKP'nin takımına şoförlük yapıyor. Tahammül edilebilecek bir fotoğraf değil, çekilmesi ciddi skandal, bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasında tereddüt duymayan ruh hali de başka bir skandal."

İhsan Selim Baydaş, Gökhan Günaydın, AK Parti, Politika, Gündem, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Sinan Zeybekler:
    hemen kötüye yormayın ne yaygaracisiniz yaa 47 47 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    vali devletini temsil eder ancak siyasi partili kişilere şoförlük hiç hoş olmamış 65 24 Yanıtla
  • ferhat eser:
    böyle samimi fotoğrafları eleştirmeyin be kardeşim insanların gülmeye mutlu olmaya hakkı var herseyden pay çıkarmayın valide bizim vekilde bizim parti ayrımlarına son verin 45 44 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    ağla cehape 36 50 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Vali Devleti milletvekili partiyi temsil eder, bir devlet partiye kurban ediliyorsa vay halimize. 55 18 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    CHP'li yada diğer parti vekillerini de bindirseydi skandal olurmuydu acaba? 32 23 Yanıtla
  • h kılıç:
    yahu nasıl bir partisiniz her şeyi algı yapmaktan bıkmadınızmı inanıyordum artık hiçbir söyleminizi önemsemiyorum yazık 26 25 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    ne var bunda ? 24 26 Yanıtla
  • barış özcan:
    Başlık Vali den jest şeklinde olsaydı, yorumlar çok başka olurdu, demekki arkadaş hepsi ne var bunda, sanki şöför olarak işe almışlar Vali yi, bir yere giderken fotoğraf çekmişler. Demekki yanlış birşey yok ki paylaşmışlar, içiniz kötü. 23 11 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    şu görüntü hangi parti tarafından verilmiş olursa olsun hiç fark etmez devlet partinin üzerindedir ve de Vali devletin temsilcisidir 24 7 Yanıtla
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