RTÜK Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir - Son Dakika
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Politika

RTÜK Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir

RTÜK Başkanı\'ndan CHP Genel Başkanı\'na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Maltepe'deki miting sırasında televizyon kanalları hakkında yaptığı açıklamalara sert bir tepki gösterdi. Şahin, hiç kimsenin veya bir kurum-kuruluşun bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri olmadığını belirtti.

29.03.2025 17:31
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Özgür Özel'e yönelik "Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından partisinin İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingde konuştu.

TELEVİZYON KANALLARINA SERT SÖZLER

Daha önce yaptığı boykot çağrısına ilişkin de konuşan Özel, mitingi yayınlamayan kanallara boykot çağrısında bulunurken; kanallara yönelik sert ifadeler kullandı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Özel'in mitingi yayınlamayan kanallara yönelik sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Günlerdir "özgür basın" nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük" diyen Şahin, "Televizyonların yayın akışına müdahale ederek "son 2 dakika, son 3 dakika" diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!

Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür" ifadelerini kullandı.

"HİÇ BİR KURUM BİR GRUBUN EMİR ERİ DEĞİLDİR"

Şahin ayrıca şöyle yazdı: "Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!

Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!

Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır.

Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir."

RTÜK Başkanı Şahin'den Özgür Özel'e tepki: Hiçbir kurum bir zümrenin emir eri değildir

Ebubekir Şahin, Özgür Özel, Maltepe, Son Dakika

Son Dakika Politika RTÜK Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir - Son Dakika

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